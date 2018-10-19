Huawei Honor 8X, Kullanıcılara Neler Vadediyor?

Honor 8X'in tanıtılması ve 320 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkmasının ardından özelliklerini de detaylıca incelemek istedik.

Geçen yıl satışa sunulan Honorr 7X, Amazon'da en çok satılan telefon unvanına sahip olmuştu. Şimdi ise Honor 8X bu unvana göz dikti. Tanıtıldığından beri bütün gözleri üzerine çeken Honor 8X, 320 dolar fiyat etiketiyle ve sahip olduğu özelliklerle kullanıcıları kendine çekiyor.

Honor 8X'in sahip olduğu özellikler ise şu şekilde;

Yonga Seti: HiSilicon Kirin 710

Ekran: 1080×2340

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB/128GB

Kamera: 20+2MP/16MP Yapay Zekaya Sahip

Batarya Kapasitesi: 3750mAh

Ekran

6.5 inçlik 396ppi değerinde ve 1080×2340 çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip olan Honor 8X, %84,4 ekran-gövde oranına sahip. Ekran maksimum parlaklıkta 470 lux değerine sahip. Genel olarak Honor 8X'in ekranı tatmin edici bir seviyede kalıyor.

Kamera

Honor 8X'in fiyatına en büyük etkiyi yapan özelliklerden birisi de şahane kamerası. Honor 8X'in yapay zekaya sahip kamerası, görüntü karesinde olan objeleri ve mekanı tanıyarak fotoğrafınızı/videonuzu işleme kısmında mükemmelleştirmeye yarıyor.

Arka kamera, 20MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerasından oluşmakta. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde tek sensöre sahip. Arka kamerayla 1080p 60fps değerinde video çekimi yapılabiliyorken ön kamerayla 1080p 30fps değerinde video çekimi yapılabilmekte.

Yavaş çekim modunda diğer bütçe telefonlarına göre oldukça yüksek özelliklere sahip Honor 8X, saniyede 120 kare ve saniyede 480 kare yavaş çekim seçeneklerini sunmakta.