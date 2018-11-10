Huawei, Yeni İşlemcisi Kirin 990 Üzerinde Çalışmaya Başladı

Basında çıkan haberlere göre Çinli teknoloji devi Huawei, Kirin 990 üzerinde çalışmaya başladı bile. 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan çipsette Huawei, TSMC ile birlikte çalışıyor.

Huawei, Kirin 980 işlemcisini yakın zamanda tanıtmış olsa bile, çoktan bir sonraki sürüm için hazırlıklara başladı. Yeni Kirin 990 işlemcisi, ikinci nesil 7nm'lik bir süreçle üretilecekken şirketin 5G destekli ilk işlemcisi olacak. Çipsetin "Balong 5000 5G" modem içermesi bekleniyor.

Gizmo China, geçtiğimiz cuma günü konu hakkında "Sanayi zinciri kaynakları, Huawei'nin Kirin 990 SoC'u üzerinde çalışmaya başladığını iddia ediyor. Kirin 990'ı test etme maliyeti ise oldukça yüksek. Her test ortalama 200 milyon yuanlık (~29 milyon dolar) bir harcama gerektiriyor." açıklamasını yaptı.

"Kirin 990'u üretmek için kullanılacak olan gelişmiş üretim teknolojisi, bir önceki nesile göre yüzde 20 daha fazla transistör ve yüzde 10 daha verimli güç tüketimi sunuyor. Bu ise birinci nesil 7nm'lik işlemcilere göre daha fazla performans demek." diyor Android Headlines.

Hatırlayacak olursak Huawei, Ağustos ayında Berlin IFA'da üst seviye cihazlarında kullanılmak üzere Kirin 980'i duyurmuş ve oldukça iyi başarılar elde etmişti. İlk kez Mate 20 serisinde kullanılmış olan Kirin 980, LTE Category 21 (yani 1.4 Gbps'lik indirme hızı) teknolojisini destekleyen ilk işlemci idi.