Huawei, Kirin İşlemcisini Neden Diğer Firmalara Pazarlamadı?

Huawei'nin Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Şefi Brody Ji, Huawei'nin kendi ürettiği Kirin işlemciyi neden diğer firmalara da satmadığına değindi.

Brody Ji, geçtiğimiz hafta Bangalore'da yapılan toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Huawei, tıpkı şimdi olduğu gibi gelecekte de Kirin işlemcileri başka firmaya pazarlamayı düşünmediklerini belirtti. Basına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kirin bizler için bir iş modeli değil. Kirin bizim için rakiplerimize karşı ayakta kalmamızı sağlayan, bizi ateşleyen bir teknoloji ve ürün."

Gelecek ay 5G destekli ve 7nm mimarili Kirin 980 işlemcilerle karşımızda olacak olan Huawei, HiSilicon'u 2004 yılında kurmuştu. Daha sonra kendi işlemcilerini üretmeye başlayan firma, geçtiğimiz yıl sattığı 173 milyondan fazla akıllı telefonun çoğunda bu işlemciyi kullanıyor. Sadece giriş segmenti telefonlarında Qualcomm 400 serisi işlemcileri tercih eden firma, çok büyük bir sürpriz olmazsa orta ve üst segment telefonlarında Kirin işlemcisini kullanmaya devam edecek.

Takdir edersiniz ki bugünün orta segment telefonları, bir süre sonranın giriş segmenti olmaya mahkumlar. Bu bağlamda önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde, Huawei'nin şu an telefonlarının %60-70'inde kullandığı Kirin işlemci setini tüm telefonlarında kullanmaya başlayacağını öngörebiliriz.

Dışa bağımlı üretilmeyen her teknolojinin daha az maliyetle üretildiği kesin. Bununla birlikte şirket zaten kendi alt kuruluşu olan HiSilicon ile ortak çalışabilmesi sayesinde ürünlerinin performansını da istediği düzeye çekebiliyor. Huawei'nin bu verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu önümüzdeki süreçte çok daha net görebileceğiz.