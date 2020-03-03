Huawei, Mate 10 ve Honor V10 İçin EMUI 10 Testi Başlattı

Huawei, eski(!) modelleri olan Honor V10 ve Mate 10'da yeni bir özellik test edeceğini duyurdu. EMUI 10 aracılığıyla test edilecek özellik, telefonların dizüstü bilgisayarlarda medya ve içerik gösterebilmek için bağlanmasını sağlıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon müşterilerine sunduğu EMUI 10 isimli arayüzle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket şu sıralar, ilginç bir gelişmenin altına imzasına atarak tüketicileri şaşırttı. Huawei, nispeten eski olan Mate 10 ve Honor V10 modellerinde EMUI 10 aracılığıyla yeni bir özelliği test etmeye başlayacağını duyurdu. Şirketin bu açıklaması, Mate 10 ve Honor V10'un EMUI 10 güncellemesi alacağını gösteriyor.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu modellere ait kullanıcılar, şu sıralar EMUI 10 için başlatılan test programı için başvuru yapabiliyorlar ve güncelleme için yapılacak testlere katılabiliyorlar.

Huawei'nin test etmeye başlayacağı EMUI 10 özelliği, telefonların dizüstü bilgisayarlara medya aracı olarak bağlanmasını sağlıyor. Bu özellik kapsamında kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki medya ve içeriklere hem daha büyük hem de daha kaliteli bir görüntüyle erişebilecekler. Söz konusu özellik şu an EMUI 10 ile çalışan Huawei telefonların neredeyse tümünde mevcut.

Huawei Mate 10 ve Honor V10, EMUI 10'a ait bu özel güncellemeyi alacak en eski cihazlar olacaklar. Fakat Huawei, beta testlerin sonunda ne olacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Testler başarısız olursa söz konusu güncellemeler, kullanıcılara sunulmayacak. Testin başarılı olması halinde ise tüm kullanıcıların EMUI 10 güncellemesi alması olası.