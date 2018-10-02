Huawei Mate 20 Pro'nun Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Huawei Mate 20 Pro'nun tüm tasarım detaylarını ortaya çıkaran resmi tanıtım videosu, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da gün yüzüne çıktı.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar, tasarım görselleri ve fotoğraflar, Çinli Huawei’nin yeni amiral gemisi ikilisi Mate 20 ve Mate 20 Pro’ya dair neredeyse tüm merakı gidermeye yetmişti. Fakat Weibo’da yeni sızdırılan bir tanıtım videosu, Huawei’nin nasıl bir tasarım harikası yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Lansmanın hemen ardından Huawei Mate 20 Pro’nun resmi tanıtım videosu olacağını düşündüğümüz video, cihazın Leica markalı üç arka kamerasına dikkat çekiyor. Kamera modülü, daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde kare biçiminde olacak ve bu karenin üç köşesinde kamera, bir köşesinde ise LED flaş yer alacak.

Videodaki bir diğer detay ise Huawei’nin çentik tasarımında yine bir güncellemeye gitmiş olması. Şirket, P20 ikisininin aksine geniş çentik değil, ‘su damlası’ olarak da adlandırılan küçük çentikli bir tasarım tercih ediyor. Böylece Huawei Mate 20 Pro, devasa ekranı ve neredeyse hiç olmayan çerçeveleri ile son derece yüksek bir ekran/gövde oranı sunacak.

Ayrıca bir başka sızıntı, Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro ikilisinin bellek seçeneklerini de ortaya çıkardı. Buna göre Mate 20, 4GB RAM + 64GB/128GB/256GB ROM, 6GB RAM + 128GB/256GB/512GB ROM ve 8GB RAM + 128GB/256GB/512GB ROM’a; Mate 20 Pro ise 6GB RAM + 256GB/512GB ve 8GB RAM + 128GB/256GB/512GB ROM belleğe sahip olacak.