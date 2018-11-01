Huawei tarafından 16 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilen lansmanda tanıtılan Huawei Mate 20 Pro, ilk güncellemesini aldı.

Huawei Mate 20 Pro'nun ilk satış tarihi 5 Kasım olmasına rağmen (daha satışa bile çıkmadı), ilk güncellemesini aldı. Kamera ve güvenlik üzerine güncelleme alan Mate 20 Pro'ya sahip olacak kullanıcılar için Huawei'nin güzel haberleri var. Kamera uygulaması yeni efektler ve filtrelere sahip olurken aynı zamanda yapay zeka ile yakınlaştırma özelliğine de sahip oldu.

Huawei Mate 20 Pro'ya gelen güncelleme sonrası video çekerken efekt, filtre, arka planı bulanıklaştırma, eskitme ve yapay zeka düzeltmesi gibi özellikleri kullanarak videonuzu güzelleştirebileceksiniz. Yeni gelen özelliklerden biri olan yapay zeka yakınlaştırması Mate 20 Pro kullanıcılarına yakınlaştırıp uzaklaştırma işlemini yumuşak bir şekilde sağlayarak video kalitesini iyileştiriyor.

Huawei Mate 20 Pro'ya gelen güncelleme, kamera ve güvenlik güncellemesi toplamında 490MB yer kaplamakta. İngiltere ve Güney Afrika bölgesinde halihazırda indirilebilen güncelleme, 5 Kasım'da cihazın satışa çıkmasıyla birçok ülke için de indirilebilir hale getirilecektir.