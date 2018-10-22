Huawei Mate 20 Serisi ABD'de Satışa Çıkmayacak

Lansmanının yapılmasının üzerinden daha birkaç gün geçen Huawei Mate 20 serisi için kötü haberler kapıda.

Huawei Mate 20 Pro'nun 16 Ekim'de gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılmasının üzerinden daha bir hafta geçmemişken, ABD hükümetinin Çin kaynaklı cihazların güvenliksiz olduğu ve veri sızdırabilme ihtimali olduğu gerekçesiyle aldığı önlemler sebebiyle Huawei Mate 20 serisi Amerika Birleşik Devletleri'nde satış çıkarılmayacak.

Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası perakende elektronik eşya zinciri olan Best Buy, Huawei ile yaptığı anlaşmayı feshetti. Bundan ötürü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektronik marketler, Huawei Mate 20 serisini satmakta aceleci ve istekli davranmayacaklar. Business Insider'a verilen bir röportajda ise şirket yetkilileri konuyla ilgili "Amerika Birleşik Devletleri'nde Huawei Mate 20 serisini satmayı planlamıyoruz. Mate 20'lerin başka ülkelerde satılan versiyonlarının Amerika Birleşik Devletleri online satış sitelerinde yer edinebilir. Yine de bu cihazları almak isteyebilecek kişilerin, cihazları almadan önce garanti kapsamlarına ve operatör ağı uyumluluğuna dikkat etmeleri gerekir." şeklinde konuştu.

Huawei Mate 20 serisi üyeleri ve özellikle Mate 20 Pro, Amazon gibi sitelerde bulunsa bile tam fiyatın ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Mate 20 Pro'nun ücreti iPhone Xs ve Xs Max'den ucuz ancak yinede 1050 euro gibi dudak uçuklatıcı bir liste fiyatına sahip. Ülkemizde 8.000-9.000 TL'ye satılması beklenen Huawei Mate 20 Pro, sahip olduğu özelliklerle kullanıcıları kendine çekecektir.