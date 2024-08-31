Huawei Mate 70 Pro'nun arka tasarımı, kamera ve donanım iyileştirmeleri sızdırıldı. Yeni Kirin 9100 chipseti ve gelişmiş kameralar dikkat çekiyor.

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 70 Pro'ya dair sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Mate 70 Pro, hem tasarım hem de donanım açısından önemli yeniliklerle geliyor gibi görünüyor.

Son gelen bilgilere göre, Mate 70 Pro'nun arka tasarımında bazı dikkat çekici değişiklikler bulunuyor. Mate 60 Pro'nun imzası haline gelen dairesel kamera modülü korunmuş ancak bu kez dış cam halkası daha kalın ve sağlam bir görünüm sunuyor. LED flaşın modülün altına taşınmasıyla birlikte, “AI-DC” ibaresinin eklenmiş olması da sızıntılar arasında yer alıyor. Bu yeni detay kamerada yapay zeka destekli bir görüntü işleme sisteminin olabileceğini düşündürüyor.

Mate 70 Pro'da kamera iyileştirmeleri

Mate 70 Pro'nun performans tarafında da ciddi iyileştirmeler söz konusu. Yeni sızıntılar, cihazın Kirin 9100 chipseti ile güçlendirileceğini ve bu çipin, selefi Kirin 9000S'e göre daha yüksek performans ve verimlilik sunacağını gösteriyor. Kamera sisteminde de geliştirmeler var; 60MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı sensör ve 48MP 5x periskop telefoto lensin yer alacağı belirtiliyor. Ön kamera ise 32MP'den 48MP'e yükseltilmiş ve gelişmiş yüz tanıma için bir 3D ToF sensörü eklenmiş.

Mate 70 Pro'nun bu yenilikleri, cihazın diğer amiral gemileriyle rekabet gücünü artıracak mı sorusunu gündeme getiriyor. Ancak, tüm bu bilgiler şimdilik birer sızıntıdan ibaret ve Huawei’nin resmi duyurusu yapılana kadar kesinlik kazanmayacak. Teknoloji meraklıları, bu yeni cihazın pazarda nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyor.