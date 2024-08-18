Huawei Mate 70 Serisinin Fiyatları Ortaya Çıktı

Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak Mate 70 serisinin model isimleri ve fiyatları sızdırıldı.

Huawei yöneticisi Yu Chengdong, Huawei Mate 70 serisinin 2024'ün son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini Huawei Geliştirici Konferansı'nda zaten duyurmuştu. Ancak cihazların özellikleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Lansman tarihi yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı. Son olarak TechBoilers tarafından paylaşılan bir sızıntı, Huawei Mate 70 serisinin detaylarını ortaya koyarak, her model için başlangıç fiyatlarını gün yüzüne çıkardı. Ancak bu bilgilerin bir sızıntı olduğunu ve şüpheli yaklaşılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Huawei Mate 60 serisi, dairesel bir kamera modülüne sahipti ve görünüşe göre Mate 70 serisi de aynı tasarımı göreceğiz. Bununla birlikte, bu kez modül daha rafine bir tasarıma sahip. Yeni tasarım, cihazın daha premium ve şık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, sekizgen tasarımlı bir kamera modülüne sahip olan bir cihaz da göze çarpıyor. Bu modelin, Huawei Mate 70 RS Ultimate olduğu ve daha çekici bir tasarım sunduğu iddia ediliyor.

Sızıntıya göre Huawei Mate 70 serisinin başlangıç fiyatları şu şekilde olacak: