Huawei Mate X2'nin Render Görüntüleri Paylaşıldı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2021'in ilk aylarında tanıtması beklenen Mate X2 katlanabilir telefonunun render görüntüleri paylaşıldı. Hazırlanan render görüntüleri, 2 gün önce onaylanan bir patente göre oluşturuldu.

Akıllı telefon dünyasının katlanabilir devre geçiş yapmasıyla teknoloji devleri bu alanda da kıyasıya rekabete girdiler. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Huawei Mate X'in ardından yeni katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2'yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

Huawei Mate X2 hakkında bildiğimiz en önemli şeylerden birisi, telefonun Huawei'nin en çok eleştirildiği noktası olan katlanma şeklini düzeltecek olmasıydı. Huawei Mate X2, şirketin ilk telefonunun aksine içe doğru bir defter gibi katlanacak. Bugünse Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu için oluşturulan render görüntüleri paylaşıldı.

Huawei Mate X2 render görüntüleri:

Yakın bir zamanda Huawei'nin Ağustos 2019'da aldığı bir patent, internette paylaşılmıştı. Patent, 25 Eylül 2020 tarihinde onaylanmıştı. Yani bu patent, Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonunda göreceğimiz çoğu tasarımsal özelliği bize önceden sunuyor olabilirdi.

Tam olarak böyle düşünen LetsGoDigital, Huawei Mate X2 olarak karşımıza çıkması beklenen patentteki telefonu tamamıyla patente uygun olarak modelleyerek render görüntülerini paylaştı. Ortaya çıkan telefon, Huawei'nin şu sıralar klasikleşmiş telefon tasarımının dev ekranlı versiyonuydu.

Patentte ve render'da gördüğümüz kadarıyla Huawei Mate X2, telefon katlı durumdayken gözüken ön kısımda bu kısmı tamamen kaplayan bir ekrana sahip olacak. Telefonun ön kamerası da bu ekranın sol üstünde yer alacak. Telefonun büyük ekranıysa gerçekten tüm alanı kaplayacak ve hiçbir kameraya yer vermeyecek.

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu hakkında şu ana kadar paylaşılan resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak akıllı telefonun bu yıl bitmeden piyasaya sürülmesinin veya tanıtılmasının zor olduğunu söyleyebiliriz. Telefon, muhtemelen 2021 yılının ilk aylarında tanıtılacak. Huawei Mate X2 hakkında bugünke kadar bilinenleri öğrenmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.