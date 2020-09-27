TikTok, Şeffaflık Raporunda Kaç Videonun Silindiğini Açıkladı

TikTok, Ocak - Haziran 2020 dönemi için açıkladığı şeffaflık raporunda 104 milyon videonun çeşitli sebeplerden dolayı kaldırıldığını açıkladı. Kaldırılan bu videolar, platformun artan kullanıcı sayısını da gözler önüne serdi.

Şu sıralar ABD hükümetiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, tüm bu olumsuzluklara rağmen pandemi dönemini iyi değerlendirip büyümesini sürdürmüştü. Platform düzenli olarak büyümeye devam etse de bu süreçte pek çok videonun da kaldırıldığı açıklandı.

TikTok’un sahibi ByteDance’in en son paylaştığı şeffaflık raporunda, 2020’nin ilk altı ayında platformdan 104 milyon videonun kaldırıldığı açıklandı. Bu rapor gösteriyor ki TikTok; cinsel istismar, yasa dışı eylemler ve çeşitli sebeplerle daha fazla videoyu kaldırmaya devam ediyor.

İyi bir karşılaştırma yapmak adına Temmuz - Aralık 2019 dönemini kapsayan raporda platformdan 49 milyon video kaldırılmıştı. Şirketin videolar konusunda daha dikkatli olmasının yanında bu yükselişin en büyük sebebinin pandemi döneminde artan kullanıcı sayısı olduğu düşünülüyor.

Hangi videolar siliniyor?

TikTok’un yaptığı açıklamaya göre silinen videoların hemen hemen üçte biri yetişkin çıplaklığı ve cinsel aktivite kaynaklı. Bunun dışında videoların yüzde 22,3’ü “küçüklerin güvenliği”, yüzde 19,6’sı “yasa dışı eylemler” ve yüzde 13,4’ü “intihar veya kendine zarar verme” nedenlerinden dolayı silindi. Bunlar dışında yanlış bilgi, kimlik sahteciliği, taciz, nefret söylemi gibi olaylar da pek çok videonun silinme nedeni olarak gösteriliyor.

Zararlı içeriğe karşı sosyal medya birliği

Üzerinde çok fazla iddia bulunan TikTok, şeffaflık raporuyla bunları yalanlamaya çalışıyor. Şirket, bu raporla birlikte zararlı içeriklere karşı mücadele edebilmek adına sosyal medya birliği kurmayı önerdi. Bu birliğin hangi platformlarla birlikte olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın çıkmasını bekliyoruz.