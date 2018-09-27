Huawei'nin Yeni Akıllı Saati Watch GT, FCC'de Ortaya Çıktı

Bu ayın başlarında Avrupa'da bir sertifika, Huawei'nin Watch GT adlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Ne yazık ki bu listelerin çoğunda olduğu gibi saatle alakalı herhangi bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Ancak bugün aynısı olduğu düşünülen bir cihaz, FCC tarafından onaylandı.

Huawei'nin birçok alanda ortada görünmek istediğini biliyoruz. Bu yüzden giyilebilir teknolojiye daha çok yönelmesi hiç de şaşılacak bir durum değil. Şimdi de Huawei'nin yeni bir akıllı saatiyle ilgili detaylar açığa çıktı.

Ortaya çıkan saatin özelliklerini anlatmaya piliyle başlayalım. 410 mAh bir batarya ile gelecek olan Watch GT, Huawei'nin şu an halen satmakta olduğu akıllı saatin bataryasından 10 mAh daha küçük. Ancak bu, Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Series 4 saatlerin 291 mAh'lik bataryasından çok daha fazla. Dikkat çeken olaylardan birisi de saatin 5W'lık bir şarj istasyonu ile geleceği. Şarj istasyonu da USB-C kullanacak.

Listenin başka bir yerinde ise saatin GPS özelliğiyle geleceği yazmakta. Bundan ise Huawei'nin fitness odaklı birtakım özellikler düşündüğünü çıkarabiliyoruz. NFC desteği ile gelecek olan cihaz, kullanıcılara böylece Google Pay ile temassız ödeme imkanı da sunacak. Elbette Google Pay harici diğer alternatifler de olacaktır.

Bu bilgiler dışında maalesef daha fazla bir şey bilmiyoruz. Ancak çok yüksek ihtimalle Wear OS kullanacak olan saatin Snapdragon Wear 3100 çipseti kullanacağını düşünüyoruz. Son olaraksa Watch GT'nin Huawei'nin Mate 20 serisini ve FreeBuds 2 Pro kulaklıklarını tanıtacağı 16 Ekim'deki etkinliğinde ortaya çıkması ihtimaller dahilinde.