Huawei'nin Galaxy A8s'e direkt rakip olarak tanıttığı Nova 4 resmi olarak tüketicilerin beğenisine sunuldu. 48MP arka kamerası ile fotoğraf konusunda oldukça iddialı olan cihaz, tasarımı ile ise rakiplerinin üstüne çıkıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şirketin ilk ekrana gömülü kamera teknolojisini kullanan akıllı telefonu Nova 4’ü resmi olarak tanıttı. Samsung’un Galaxy A8s’in doğrudan rakibi olacak olan Huawei Nova 4, Güney Koreli rakibinin aksine yalnızca tasarımı ile değil kamera özellikleri ile de rekabete ayrı bir kulvar ekliyor.

Tasarımdan başlamak gerekirse; yukarıda da belirttiğimiz gibi cihazın ön kamerası ekranda açılan bir deliğe yerleştirilmiş durumda. Bu nedenle ekranın üzerinde herhangi bir çentik ya da çerçeve bulunmuyor. Ekranın altında ince bir çerçeve yer alıyor ancak bunun kullanımı ya da tasarımı bozacak kalınlıkta olmadığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Huawei, ekrana gömülü kamera teknolojisi üzerinde daha fazla çalışmış gibi görünüyor. Zira Nova 4’ün ekran deliği, Galaxy A8s’e göre ciddi şekilde küçük görünüyor. Bu da ekranın ortasında bulunan devasa bir deliğin kötü bir görüntü oluşturmaması anlamına geliyor. Elbette ki bu tasarımlar ilerleyen dönemde daha da iyileşecektir.

Huawei Nova 4’ün bir diğer dikkat çeken özelliği ise 48 megapiksel çözünürlüğündeki arka kamerası. Üç arka kameraya sahip olan cihaz portre modunda başarılı bir performans sağlarken, 48MP’lik ana kamera, yüksek çözünürlüğün avantajını özellikle baskı alırken fazlasıyla hissettirecektir.

Huawei Nova 4 Özellikler

Huawei HiSilicon Kirin 970 işlemci

8GB RAM, 128GB depolama

6,4 inç Full HD+ IPS ekran

48/20MP, f/2.2 + 16MP, f/1.8 + 2MP, f/2.2 üç arka kamera

25 MP, f/2.0 ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

18W hızlı şarj destekli 3.750 mAh batarya

Huawei Nova 4, 20MP ana kameralı ve 48MP ana kameralı olmak üzere iki ayrı kamera seçeneği ile satışa çıkacak. 20MP kameralı varyantın fiyatı 450 dolar (2425 TL) olarak açıklanırken, 48MP’lik varyantın fiyatı 490 dolar (2640 TL) olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.