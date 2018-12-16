Huawei Nova 4'ün Yüksek Kaliteli Fotoğrafları Sızdırıldı.

Yarın satışa sunulacak Huawei Nova 4'ün yüksek kaliteli basın fotoğrafları internete sızdırıldı.

Bildiğiniz üzere Huawei Nova 4 yarın satışa sunulacak. Resmi duyurunun hemen öncesinde Huawei Nova 4’ün basın fotoğrafları AndroidPure tarafından sızdırıldı. Erken gelen basın fotoğrafları sayesinde ekrana gömülü ön kamera ve üç arka kamera doğrulanmış oldu.

Huawei Nova 4’ün özellikleri de geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. 6,4 inç 19,25:9 oranda 2310x1080 çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak telefon, gücünü Huawei’nin Kirin 970 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM + 128 GB dâhili depolama ile birlikte gelen cihaz ayrıca 18W hızlı şarj desteğine sahip olan 3.750 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındıracak.

Kamera olarak telefon, modellerine göre farklılık gösterecek. Yapay zekâ güzelleştirme özelliği bulunan 25 MP’lik ön kamera iki telefonda da ortakken, cihazın pahalı sürümündeki kamera dizilimi 48 MP + 16 MP + 2 MP olacak. Daha uygun fiyatlı sürümündeki kamera dizilimi ise 20 MP + 16 MP + 2 MP olarak bizleri karşılayacak.