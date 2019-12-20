Huawei'den 180 Derece Dönebilen Kameralı Telefon Patenti

Huawei, daha önce Asus Zenfone 6 modelinde gördüğümüze benzer hem ön hem arka kamera olarak kullanılabilen bir mekanizmanın patentini aldı. Patentin gerçek bir akıllı telefonda kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin uyguladığı ticaret yasağına rağmen 2019 yılını atlatmayı başardı. Şirket şu sıralar, gelecek dönemlerde piyasaya süreceği yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiyse Huawei'nin, gelecek dönemlerde piyasaya sürebileceği bir telefon patenti ortaya çıktı. Huawei'nin yeni patenti, akıllı telefon sektörünü ikiye bölecek gibi görünüyor.

Huawei tarafından alınan patent, geçtiğimiz dönemlerde de akıllı telefon üreticilerinin patentlerini ortaya çıkartan "LetsGoDigital" aracılığıyla ortaya çıktı. Ortaya çıkan patente göre Huawei'nin üzerinde çalıştığı yeni telefon modeli, dönebilen bir kamera tasarımına sahip olacak. Üstelik bu tasarım, üçlü bir kamera kurulumunu içerecek ve kullanıcılar, ihtiyaç duyduklarında bu arka kamera kurulumunu ön kamera olarak da kullanabilecekler.

İşte Huawei'nin aldığı yeni akıllı telefon patenti

Patent görsellerinde de görebileceğiniz gibi Huawei'nin yeni tasarımı, normal koşullarda telefonun arka kısmında bulunan üçlü kamera kurulumunu içeriyor. Ancak kullanıcılar ön kamerayı kullanmak istedikleri zaman, telefonun üçlü kamera kurulumu 180 derece dönüyor ve ön kamera haline geliyor. Böylelikle Huawei, tüketicilere hem gelişmiş bir ön kamera hem de tam ekran deneyimi sunuyor.

Huawei, bu telefon modeline ait patent için 9 Ocak 2019 tarihinde başvuru yapmış. Ancak patentin onaylanması, neredeyse bir yıl kadar sürmüş ve 17 Aralık itibarıyla onaylanmış durumda. Ayrıca bu patent, dünyada ilk kez kullanılan bir tasarım değil. Geçtiğimiz dönemlerde de Asus, Zenfone 6 modelinde benzer bir tasarım kullanmış ve işin açığı Zenfone 6, beklenen etkiyi göstermemişti.

Bu konuda dikkat etmemiz gereken nokta, bunun sadece bir patent çalışması olduğu. Yani yukarıda görmekte olduğunuz üç boyutlu çizim, ilerleyen dönemlerde bir telefon olarak elimize geçebileceği gibi sadece bir referans da olabilir ve Huawei, bu patenti geliştirmek istiyor olabilir.