Huawei'nin Yeni Cihazları Hakkında Ortaya Çıkan Son İddialar

Huawei, zor günler geçirse de üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. Şirket, çalışmalarına devam ederken yeni cihazları hakkında da bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte geçtiğimiz hafta ortaya atılan 3 yeni Huawei iddiası.

Çinli telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz dönemlerde birçok problem ile uğraşmak zorunda kaldı ancak bu problemler şirketin yeni cihazlar piyasaya sürmesine engel olmadı. Telefonları üzerinde çalışmalarına devam eden Huawei’nin en yeni cihazları hakkında bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Son birkaç haftadır bir dizi yeni Huawei cihazı ortaya çıktı. Bugün bu cihazlardan bazıları hakkında ek bilgiler geldi. Üç adet yeni Huawei cihazı hakkında çıkan iddialara gelin hep birlikte göz atalım.

1. Huawei P Smart 2020:

Huawei P Smart 2020, yakın zamanda TENAA’da ortaya çıktığı için tamamen yeni bir akıllı telefon sayılmayabilir. Birkaç hafta önce, P Smart 2020’nin özellikleri hakkında bazı detaylar ve telefon görüntüleri yayınlanmıştı. Yayınlanan görüntüler, cihazın siyah rengini gösterse de detaylar, telefonun yeşil renk versiyonunun da olacağını gösteriyor.

Teknik özelliklere baktığımızda ise TENAA listesinde cihazın 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip 6,3 inç OLED ekrana sahip olduğu görülüyor. Cihazın 4, 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelmesi bekleniyorken depolama kısmında da 64 GB ve 128 GB seçenekleri kullanıcıya sunulacak gibi görünüyor.

P Smart 2020, Android 10 yerine Android 9 Pie ile kutudan çıkacak ve tam 3.900 mAh bataryaya sahip olacak. Ön tarafta 16 MP'lik bir kamera yer alırken cihazın arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu kullanılacak. Bu kameralardan birincisi 48 MP çözünürlüğe sahipken diğer ikisi sırasıyla 2 MP ve 8 MP çözünürlüğünde olacak. Cihazın çıkış tarihi ise tam olarak belli değil.

2. Delikli ekrana sahip bir tablet:

Bu ayın başlarında kod adı 'Marx' olarak ortaya çıkan MediaPad M7 isimli yeni tabletin delikli ekranla geleceği ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise bu tabletin adının MatePad Pro olacağı iddia edildi. İsmi konusunda tartışmalar devam etse de neredeyse kesin diyebileceğimiz bir durum bulunuyor ve o da bu tabletin delikli bir ekran tasarımına sahip olacağı.

Önceki sızıntılar cihazın ilk olarak siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise yeni iddialara göre tablet başka renk seçeneklerine de sahip olabilir. Siyah ve beyaz renklerin yanında tablet, yeşil ve turuncu seçenekleriyle satışa sunulabilir.

3. Huawei Nova 6 4G çok yakında geliyor:

Nova 6 4G, bu hafta sızdırılan yeni Huawei cihazlarından birisi. Önceki Nova 6 4G hakkında ortaya atılan iddialar, cihazın hem 4G hem de 5G destekleyeceğini vurgulamıştı. Nova 6 4G’nin ön ekranı, Samsung Galaxy S10+’ya benzer bir şekilde iki delikli bir ekranla gelecek. Cihazın teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok ancak telefonun 40 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Bu dikkat çeken telefonun çıkış tarihi konusunda da önemli bir iddia ortaya atıldı. Nova 4 ve Nova 5’in Aralık aylarında tanıtılması nedeniyle Nova 6’nın da bu yılın aralık ayında duyurulması bekleniyor. İddialar doğruysa Nova 6, 5 Aralık’ta piyasaya sürülecek.