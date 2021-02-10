Çin'de fazlasıyla popüler bir sosyal medya platformu olan Weibo'da çoğu zaman olduğu gibi şimdi de yeni bir bilgi sızdırıldı. Ortaya atılan yeni iddiaya göre akıllı telefon üreticisi Huawei, PlayStation ve Xbox oyun konsollarına fazlasıyla benzeyen bir oyun konsolu geliştiriyor. Oyun konsolunun özellikleri hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Teknoloji devlerinin, özellikle akıllı telefonlar konusunda geliştirdiği ve piyasaya sürmeyi planladığı ürünleriyle ilgili iddialar sürekli olarak ortaya çıkıyor. Bu tarz bilgiler genellikle bir platformda ürünün özelliklerinin çıkmasıyla ya da ürünlerin belirli sertifikalar almasıyla ortaya atılıyor olsa da bazen bilgi sızdırmasıyla ünlü kişiler de bu tarz iddialar sunabiliyor.

Bugün de bu tarz bir olay yaşandı. Çin'in en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Weibo, genelde bu tarz iddialarla dolup taşıyor. Bu platformda bilgi sızdırmasıyla ünlü olan ve sızdırdığı bilgiler genelde doğru çıkan bazı kullanıcılar da bulunuyor. Bunlardan biri, bugün akıllı telefon devi Huawei hakkında herkesi şaşırtacak bir iddia ortaya attı.

İddialara göre Huawei, PlayStation ve Xbox'a çok benzeyen bir konsol üzerinde çalışıyor:

İddiayı ortaya atan kişi, geçtiğimiz sene de Huawei ve Honor'un oyuncu dizüstü bilgisayarı geliştirdiğini açıklamıştı. Bu iddia sonrasında Huawei bu tarz bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmese de Honor, Hunter adındaki oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Aynı kişi, şimdi de Huawei'nin bir oyun konsolu geliştirdiğini açıkladı.

Huawei'nin geliştirdiği oyun konsolu hakkında pek fazla bir bilgi bulunmuyor. İddiayı ortaya atan kişi, oyun konsolunun Xbox ve PlayStation oyun konsollarıyla benzerlik göstereceğini belirtti. Bu bilginin yanında ise ne piyasaya sürülme tarihi ne de teknik özellikler hakkında bir bilgi verilmedi. Yalnız Huawei'nin oyun konsolu dışında başka planları olduğu da açıklandı.

İddiayı ortaya atan kişi, Huawei'nin oyun konsolu dışında başka ürünlerle de oyun endüstrisine girmeye başlayacağını açıkladı. Ortaya atılan iddiaya göre geçtiğimiz sene oyuncu dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmeyen Huawei, bu sene bir oyuncu dizüstü bilgisayarı piyasaya sürecek. Elbette bunların yalnızca bir iddia olduğunu ve şirketin bu tarz şeyler üzerinde çalıştığının kesin olmadığını belirtmekte fayda var.