Huawei Türkiye, Müşteri Memnuniyetinde Sektöründe Lider Oldu

Fast Company'nin Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi'ne göre Huawei, müşteri memnuniyeti konusunda sektöründe lider konumda. Ayrıca Türkiye'nin genel müşteri deneyimi olgunluk düzeyi, yüzde 72,7 olarak açıklandı.

ABD merkezli bir iş dergisi olan Fast Company, 5 bin 300 kişi katılımcı ile 16 farklı sektörde 15 bin 73 markanın değerlendirildiği “Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, elektronik sektöründe zirvede yer almayı başardı.

Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi’nin saha çalışması, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Dr. Nihat Tavşan ve Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Can Erdem danışmanlığında Turkcell Global Bilgi tarafından 20 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin müşteri deneyimi olgunluk düzeyi yüzde 72,7

Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi’nin temel amacı, farklı sektörlerde hizmet veren markaların, müşteri gözünden, müşteri deneyimi olgunluk düzeylerinin ölçülmesi olarak açıklanıyor. 2019 yılında yüzde 69 olarak açıklanan Türkiye müşteri deneyimi olgunluk düzeyi, bu yıl ise yüzde 72,7 olarak açıklanmış durumda.

Huawei’nin müşteri deneyimi konusunda sektöründe lider olmak hakkında açıklamalarda bulunan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Artan rekabetle birlikte, müşteri deneyimi konusu, gitgide daha fazla önem kazanıyor.” ifadelerini kullanırken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Sektöre liderlik eden bir marka olarak konumlanmak memnuniyet verici"

“Müşteri beklentileri de bu dinamiğin bir parçası olarak dönem dönem değişimler gösteriyor. Marka olarak tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ürünlerimizin tüketicilerimize en yüksek memnuniyet düzeyini sağlamasını hedefliyoruz. Ürünlerimizi satın alan kullanıcılar, sadece alırken değil, kullanım döneminde de Huawei’nin desteğini hissediyorlar.

Bizler de günden güne artan dijital ve fiziksel servislerimizle tüketicilerimize en iyi deneyimi yaşatmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu çabalarımızın karşılığında sektöre liderlik eden bir marka olarak konumlanmak bizler açısından da memnuniyet verici. Bu tür ödülleri şirketimiz açısından, daha iyisini yapmak üzere bir motivasyon olarak görüyoruz. Tüketicilerimize de bu deneyimi bu denli olumlu şekilde yansıttıkları için teşekkür ediyoruz.”