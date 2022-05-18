Huawei, bir süredir ülkemizde de en çok tercih edilen markalardan biri haline geldi. Sevilen markanın yeni akıllı saati Watch Fit 2 de pil ömrü ve görünüm seçenekleriyle kullanıcıları her açıdan memnun etmeye hazırlanıyor.

Akıllı saatler pek çok açıdan hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu sebeple de markalar, yeni akıllı saatler üretmek için çalışmalarına büyük bir hız kazandırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde de Apple, ‘uygun fiyatlı’ yenilenmiş Apple Watch 7’leri piyasaya sürerek, her bütçeye uygun akıllı saat satma çalışmalarına başlamıştı.

Fiyat/performans denince aklımıza gelen ilk markalardan biri haline gelen Huawei de yeni akıllı saatlerinin tanıtımını bugün gerçekleştirdi. Bu saatlerden ilki ülkemizde de satışa sunulacak olan Watch GT 3 Pro’ydu. Bir diğeri ise 10 güne kadar pil ömrü vadeden Watch Fit 2.

156 dolar'dan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor olacak

Huawei Watch Fit 2, GT 3 Pro’yla benzer olarak AMOLED ekrana sahip ancak ekran boyutlarıyla bir miktar daha büyük bir görüntü sunuyor. GT 3 Pro 1.43 inç ekrana sahipken; Watch Fit 2 1.74 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. Ancak yeni akıllı saatin en dikkat çeken özelliği bu değil. Watch Fit 2, normal kullanımda 10 günlük, yoğun kullanımda ise 7 günlük kullanım vadediyor.

24 saat kalp atışı izleme olanağı sunan Watch Fit 2, bu özelliğinin yanı sıra pek çok akıllı saatte görmediğimiz kan oksijeni (SpO2) izlemesi de yapabiliyor. Aktif, Klasik ve Zarif olmak üzere üç farklı sürüme sahip olan akıllı saatin Klasik sürümü 46 x 33,5 x 10,8 mm boyutlarında ve ağırlığı ise 26 gram, Zarif sürümü ise 30 gram olacak şekilde tasarlanmış.

Huawei Watch Fit 2’nin Aktif sürümü; 156 dolar (2.487 TL), Klasik Sürümü 208 dolar (3.316 TL), Zarif sürümü ise 261 dolar (4.161 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Watch Fit 2’nin yerel fiyatları için ise bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak markanın son çıkarmış olduğu akıllı saatlerin fiyatları düşünüldüğünde fiyatların kur fiyatlarından bir miktar daha yukarda olmasını bekleyebiliriz. Bu da fiyat/performans markası gözüyle bakılan Huawei’in akıllı saat fiyatlarıyla kalplerimizi bir miktar kırabileceği anlamına geliyor.