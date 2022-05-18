Huawei, yeni akıllı saati Watch GT 3 Pro'yu duyurdu. Titanium ve Ceramic isimli iki versiyona sahip olan akıllı saat, neredeyse tüm Huawei akıllı saatler gibi 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Huawei Watch GT 3 Pro, Türkiye'de de satışa sunulmuş durumda.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün küresel bir lansman gerçekleştirdi. Bu lansmanda önce katlanabilir ekranlı telefonu Mate Xs 2 ile karşımıza çıkan şirket, telefondan sonra da yeni akıllı saati Watch GT 3 Pro'yu tüm tanıttı. Bir süredir Çin pazarında satışta olan telefon, artık dünyaya açılmaya hazır. Peki Huawei'nin yeni akıllı saati tüketiciye neler vadediyor?

Huawei Watch GT 3 Pro, 2 versiyona sahip olan bir akıllı saat olarak karşımıza çıktı. Bu versiyonlar "Titanium" ve "Ceramic" olarak isimlendiriliyorlar. İki versiyon arasındaki temel farklar, kullanılan malzeme, ekran boyutu ve batarya olarak karşımıza çıktı. Titanium versiyonda 1.43 inç AMOLED ekran yer alırken Ceramic versiyonda ise 1.32 inç boyutundaki bir ekran bulunuyor. Öte yandan; Titanium versiyonun 14 gün, Ceramic versiyonun 7 güne kadar tek şarj ile kullanım imkanı sunduğunu belirtelim.

Karşınızda Huawei Watch GT 3 Pro

Sahip olduğu IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunan Huawei Watch GT 3 Pro, sağlık ve spor için bir dizi özellik sunuyor. Bu özellikler EKG, vücut sıcaklığı ölçümü, 7/24 kalp atış hızı izleme, uyku takibi ve 100'den fazla egzersiz modu olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların koşu geçmişlerini kaydeden akıllı saat, kullanıcıya özgü koşu programları da oluşturabiliyor. Türkiye'de pek yaygın olmasa da golf tutkunları için dikkat çekici bir özellik de var. Huawei Watch GT 3 Pro, 300'den fazla golf sahasının haritasını kendi belleğinde tutuyor.

GPS, Beidou, GLONASS, Galileo ve QZSS gibi destekler sayesinde navigasyon açısından gayet yeterli olan Huawei Watch GT 3 Pro, dahili hoparlörü, mikrofonu, NFC ve kablosuz şarj desteği ile de dikkat çekiyor. HarmonyOS 2 işletim sistemiyle çalışan akıllı saatin Huawei akıllı telefonların yanı sıra Android 6 ve üzeri ile iOS 9 ve üzeri işletim sistemlerine destek verdiğini de belirtelim. Yani bu akıllı saati bir iPhone ya da Samsung telefonla da kullanabileceksiniz. Ancak HarmonyOS 2 ile iOS veya Android'in nasıl bir uyum içerisinde olduğu şu an net değil.

Huawei Watch GT 3 Pro fiyatı

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Watch GT 3 Pro'nun Ceramic versiyonu, 353 euro karşılığında satın alınabilecek. Daha büyük ekran ve 14 güne kadar kullanım imkanı sunan Titanium versiyon içinse 505 euro ödeme yapılması gerekecek. Huawei Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda, Huawei Watch GT 3 Pro'nun listelenmeye başladığını ancak fiyat bilgisinin şimdilik paylaşılmadığını görüyoruz. Ancak geçmişte piyasaya sürülen Huawei Watch GT 3'ün fiyatının 4.499 TL karşılığında satıldığını belirtelim. Yeni saatin fiyatı, bundan çok daha yüksek olacaktır...