Huawei Mate Xs 2 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Huawei'nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Mate Xs 2, tüm dünyaya tanıtıldı. Açıldığında 7,8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon, sadece 4G desteklemesi nedeniyle günümüz standartlarını bir tık geriden takip ediyor.

ABD hükümetinin yaptırımlarıyla sektörden silinme noktasına gelen Çinli teknoloji şirketi Huawei, katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Mate Xs 2'yi tüm dünyaya tanıttı. Nisan ayının sonunda Çin'deki tüketicilerin beğenisine sunulan telefon, yakın zamanda Avrupa'daki bazı pazarlarda da satışa sunulacak. Peki şirketin yeni katlanabilir ekranlı telefonu tüketicilere neler vadediyor?

Huawei Mate Xs 2, rakibi. Galaxy Z Fold3'ün aksine tek ekranlı bir yapıya sahip. Bu ekran, cihaz katlı durumdayken 6,5 inç büyüklüğünde kullanılabilir ekran sunuyor. Ekran açıldığında ise 7,8 inç boyutunda bir phablet ile karşılaşıyoruz. AMOLED yapıdaki bu ekran kullanıcılara 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Samsung Galaxy Z Fold3 ve OPPO Find N gibi rakiplerinin katlanma ekseninin tersine katlanan telefon, sahip olduğu ekranda 32 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Huawei Mate Xs 2

Huawei'nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 888 (4G) işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. 4880 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, 66 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Huawei, Avrupa'ya getirdiği katlanabilir ekranlı telefonunda HarmonyOS 2 isimli kendi işletim sistemini kullanıyor.

Huawei Mate Xs 2, üçlü kamera kurulumuna sahip bir akıllı telefon. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunuyor. Kullanıcılar, selfie çekimleri için hem bu kamerayı hem de ekrandaki kamerayı kullanabilirler.

Huawei Mate Xs 2 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç (açıldığında 7,8 inç), 120 Hz, AMOLED

6,5 inç (açıldığında 7,8 inç), 120 Hz, AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 (4G)

Qualcomm Snapdragon 888 (4G) RAM: 8 GB ya da 12 GB

8 GB ya da 12 GB Depolama: 256 GB ya da 512 GB

256 GB ya da 512 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP

50 MP + 13 MP + 8 MP İşletim Sistemi: HarmonyOS 2

HarmonyOS 2 Batarya: 4880 mAh (66 watt)

Huawei tarafından yapılan açıklamalarda Mate Xs 2'nin 1999 eurodan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşacağı ifade edildi. Huawei Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda, bu akıllı telefonla ilgili herhangi bir açıklamanın en azından şimdilik olmadığını görüyoruz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...

Huawei Mate Xs 2 için hazırlanan tanıtım videosu