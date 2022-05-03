Yenilenmiş iPhone satışlarında umduğunu bulan Apple, Ekim 2021'de piyasaya sürdüğü Watch Series 7'lerin de yenilenmiş versiyonlarını satışa sundu. Yalnızca bazı ülkelerde satışa sunulan yenilenmiş Watch Series 7 modellerinin fiyatları, sıfırlarından nispeten uygun.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Ekim 2021'de piyasaya sürdüğü akıllı saat modeli Watch Series 7, tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi "yenilenmiş" versiyonlarıyla yeniden karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi Apple, kısa süre önce 'yenilenmiş iPhone' satışlarına başlamıştı. Şimdi Apple Watch 7 de 'yenilenmiş' olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu sistem ne yazık ki en azından şu an için Türkiye'de mevcut değil.

Apple'ın yenileme sistemi, herhangi bir nedenden ötürü yetkili servise götürülen ürünlere değişim kararı alınması neticesinde ortaya çıkmış bir hizmet. Öyle ki şirket, müşteriye yenisini verdiği ürünleri resmi teknik servislerinde parça değişimleri ve onarımları yaparak sıfır ayarına getirip yeniden satışa sunuyor. Yenilenmiş ürünler yine Apple garantisi altında oluyor. Üstelik fiyatlar da nispeten uygun olduğu için bu ürünler epey tercih ediliyor. Peki Apple'ın resmi internet sitesinde satışa sunulan yenilenmiş Watch Series 7'ler hangi özelliklere sahipler ve fiyatları nasıl?

Yenilenmiş Watch Series 7, sıfırından 70 dolar daha ucuz

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda, yenilenmiş Watch Series 7'ler için bir yıl boyunca garanti verildiğini görüyoruz. Akıllı saatlerin tüm testlerden başarıyla geçtiğini açıklayan yetkililer, yenilenmiş bir akıllı saatten vazgeçen tüketicilerin iade haklarının olduğunu söylüyorlar. Bu açıklamalara baktığımızda, yenilenmiş akıllı saatlerin tek sorununun bir yıllık garanti olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır ürün aldığınızda, iki yıl garanti hakkı kazanıyordunuz. Peki bu akıllı saatlerin fiyatları nasıl?

Apple, Watch Series 7'nin 41 mm'lik versiyonunu sıfır olarak 399 dolar karşılığında satıyor. Ancak yenilenmiş ürün satın almak isteyen bir tüketici, 60 dolar tasarruf ederek 339 dolarlık ödeme yapıyor. 45 mm'lik Watch Series 7 içinse 70 dolarlık bir tasarruf söz konusu. Zira normal koşullarda 429 dolara satılan akıllı saatin yenilenmiş versiyonunun fiyatı 359 dolar.

Peki siz, yenilenmiş Apple Watch 7'nin Türkiye'de satışa sunulması halinde satın almayı düşünür müydünüz?