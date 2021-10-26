Hyundai, Araba Parçalarından Ürettiği Kıyafetleri Duyurdu

Hyundai, otomobil parçalarının artıklarından ürettiği kıyafet koleksiyonu "Re:Style 2021"i duyurdu. Bu yıl 12 parça kıyafet ile karşımıza çıkan şirket, kıyafetlerin üretiminde yalnızca emniyet kemeri ve hava yastığı artıklarını kullandı.

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, daha çok araçları ve robotlarıyla biliniyor. Ancak şirket, son üç yıldır tekstil sektöründe de çarpıcı işler yapıyor. "Re:Style" olarak isimlendirdiği bir kıyafet koleksiyonu oluşturan şirket, son 3 yıldır otomobillerdeki eski malzemeleri kullanarak kıyafet üretiyor. Hyundai şimdi, Re:Style 2021 koleksiyonu ile karşımızda.

Otomotiv devi, otomobillerdeki eski malzemelerden ürettiği kıyafetleri, L’Eclaireur ve Boontheshop isimli moda evlerinin iş birliğinde tasarladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 model oluşturan Hyundai, bu ürünleri de yine aynı moda evleri aracılığıyla piyasaya sürdü. Peki Hyundai'nin özel koleksiyonunda ne gibi kıyafetler yer alıyor?

Bu yıl, emniyet kemeri ve hava yastıklarından faydalanıldı

Hyundai'ın Re:Style 2021 koleksiyonu, daha çok spor giyime odaklanıyor. Bu bağlamda eşofman takımları, sweatshirt, ceket ve şort gibi ürünler, bu özel koleksiyonun bir parçası olarak karşımıza çıktı. Hyundai'ın kıyafet koleksiyonu ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu ürünler için emniyet kemeri ile hava yastıkları artıklarından faydalanıldığı ifade edildi.

Hyundai'ın Re:Style 2021 koleksiyonu ile ilgili açıklamalar, şirketin global pazarlama direktörü Thomas Schemera tarafından yapıldı. Hyundai'ın marka vizyonlarından bir tanesinin insanlık için ilerlemek olduğunu ifade eden Schemera, bu vizyona bağlılıklarını Re:Style 2021 ile bir kez daha gösterdiklerini belirtti. Re:Style koleksiyonu ile artık ve eski malzemelerin nasıl pratik bir biçimde yeniden kullanılabileceğini gösterdiklerini söyleyen Thomas Schemera, bu projenin gençlere ilham vermesini istediklerini vurguladı.

Merak edenler için; Hyundai'nin artık malzemelerden ürettiği kıyafetler, sınırlı sayıda satılacaklar. Ürünlerin fiyatları ise L’Eclaireur'un internet sitesindeki verilere göre 65 euro ile 160 euro aralığında değişiyor...