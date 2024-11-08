Hyundai, yüksek performanslı elektrikli otomobili IONIQ 5 N'i Türkiye'ye getirdi. Özellikleriyle mest eden otomobil, fiyatı ile oldukça can sıkıcı.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, sevilen elektrikli otomobili IONIQ 5'in yüksek performanslı versiyonu IONIQ 5 N'i Türkiye pazarına getirdi. Her zerresiyle kendine hayran bırakacak otomobil, fiyatıyla ise can sıkacak gibi görünüyor.

Hyundai IONIQ 5 N, standart modelin yüksek performanslı versiyonu. Tasarım açısından orijinal modelle pek de farklı görünmeyen otomobil, kaput altında ise gerçek bir canavara ev sahipliği yapıyor. Hyundai'ın resmî açıklamasına göre IONIQ 5 N, 650 PS güç üreten bir elektrik motorundan güç alıyor.

Karşınızda Hyundai IONIQ 5 N

Maksimum hızı 260 km/s olan ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,4 saniyede tamamlayan Hyundai IONIQ 5 N, yarış pistlerine özel bir dizi özellikle donatıldı. Mümkün olan en iyi viraj kabiliyeti için özel tork dağıtım sistemine sahip olan otomobilde, akıllı drift yardımcısı da bulunuyor.

Hyundai'ın Türkiye'ye getirdiği IONIQ 5 N, 84 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi. Hyundai tarafından paylaşılan verilere göre bu batarya, araca 450 kilometre civarında menzil sunacak. 350 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olacak.

Fiyata geçmeden önce, IONIQ 5 N'in iç tasarımına da değinelim. Hyundai'ın N serisi için özelleştirdiği direksiyon, sürücünün performans ayarlarına hızlıca erişebilmesini sağlayacak.

Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı: