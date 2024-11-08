Audi, Çin'de "AUDI" isimli yeni alt markasını duyurdu. Elektrikli otomobillere odaklanan markanın ilk konsept aracı "E" de tanıtıldı. Peki AUDI E, tüketicilere neler sunacak?

Alman premium otomobil devi Audi, Çin ile ilgili radikal bir karar aldı. Şirket, Çin'e özel yeni bir elektrikli otomobil markası duyurdu. Doğrudan "AUDI" olarak isimlendirilen bu marka, kendine has bir logo ile gelecek.

AUDI markası, "AUDI E" olarak isimlendirilen bir konsept otomobil ile tanıtıldı. Station wagon olarak karşımıza çıkan AUDI E konsepti, etkileyici tasarımı ve teknik özellikleriyle küresel çaptaki tüm tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda AUDI E

Alıştığımız Audi tasarımlarından oldukça farklı görünen AUDI E, ultra şık bir yapıya sahip. Aracın ön kısmına baktığımızda AUDI logosunun çevresinde yer alan LED farları görüyoruz. Bu farları da içine alan çerçeve, alt tamponda LED aydınlatmalarla eşleştirilmiş. Bu da aracın oldukça gösterişli görünmesini sağlıyor.

AUDI E'nin ön kısmında gördüğümüz aydınlatma tasarımı, arka kısımda da kendini gösteriyor. AUDI ibaresini burada da görüyoruz. Kamera şeklindeki yan aynalar ile gövdeye gömülü kapı kolları da aracın dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Konsept otomobilin iç kısmı da dışarısı kadar gösterişli. Ön paneli boydan boya kaplayan ekranların bulunduğu AUDI E'de ambiyans aydınlatma, panaromik cam tavan ve ahşap detaylar göze çarpıyor. Orta konsolun oldukça sade olması da dikkat çeken detaylardan bir tanesi.

Kaput altında da oldukça güçlü bir yapıya sahip olan AUDI E, 754 beygir gücü ve 800 Nm tork üreten çift elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Batarya cephesinde ise 700 kilometrelik menzil görüyoruz. Audi tarafından yapılan açıklamaya göre 10 dakikalık şarj, 300 kilometrelik menzil sunacak.

AUDI E konseptiyle ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Audi'nin planlamasına göre bu konsept otomobil, birkaç yıl içerisinde seri üretime girmiş ve tüketicilerle buluşmuş olacak.