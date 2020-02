‘I Am Not Okay With This’ adında yeni bir gençlik dizisi, bugün Netflix platformundaki yerini aldı. 8 bölümden oluşan sezonun yanında bir de 7 dakikalık uzun bir ön gösterim videosu YouTube’a eklendi. Diziyle ilgili daha fazla bilgiyi haberimizden edinebilirsiniz ancak uyaralım: haberimiz dizinin ayrıntılı konusunu içeriyor ve hiçbir şey öğrenmek istemiyorsanız buna dikkat ederek okumanız gerekiyor.

Netflix, bünyesinde barındırdığı gençlik dizilerine bir yenisini daha ekledi. 17 yaşındaki bir kızın ergenliğin getirdiği sorunlarla baş ederken, aynı zamanda kendine dair tuhaf özellikleri keşfetmesini konu alan dizi; yakın zamanda platformdaki yerini aldı.

Stranger Things'in yapımcılarının ve The End of the F***ing World'ün yönetmeninin imzasını taşıyan ‘I Am Not Okay With This’, 7 dakikalık YouTube ön gösterimiyle birlikte Netflix’e eklendi. Senaryosu Charles S. Forsman’ın aynı isme sahip çizgi romanından uyarlanan dizi, vakit geçirmek için kısa dizi arayanların şimdiden ilgisini çekti.

Oyuncu kadrosu ve bölüm sayısı

Dizinin oyuncu kadrosunda Sophia Lillis, Kathleen Rose Perkins, Sofia Bryant, Wyatt Oleff, Richard Ellis ve Aidan Wojtak-Hissong gibi isimler yer alıyor. Dizinin başrolünü üstlenen Sophia Lillis, 17 yaşındaki Sydney’i canlandırıyor. Yayınlanan ilk sezonda 8 bölüm bulunuyor. Bölümlerin süreleri ise çok uzun sayılmaz. En uzun bölüm 28 dakikalık bir süreye sahipken en kısa bölüm 19 dakika süreye sahip, yani kolay izlenebilir bir gençlik dizisi olmak için oldukça ideal.

Dizinin konusu

Dizinin konusu ise kısaca şu şekilde: Sydney, babasını trajik bir şekilde erkenden kaybetmesinin ardından hayatına çeşitli yeni zorluklarla devam eden 17 yaşında bir kız. Lise çağında olan Sydney, ergenliğin getirdiği birtakım sıkıntılarla baş ederken bir yandan da kendine dair bazı tuhaflıkların farkına varıyor. Genelde içine kapanık olan ve çevresinde bulunan yaşıtlarından pek de haz etmeyen genç kız, tesadüfen bazı telekinetik yeteneklerinin olabileceğini keşfediyor. Ayrıca bu zorluklarla baş ederken, Sydney’in yanında olan kişi genelde en iyi arkadaşı olan Dina oluyor.

‘I Am Not Okay With This’ şu anda Netlix’ten izlenebilir durumda. Dizi henüz yeni olduğu için bir diğer sezona dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin bugün yayınlanan ön gösterimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

İşte ‘I Am Not Okay With This’in 7 dakikalık ön gösterimi: