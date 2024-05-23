Gelir İdaresi Başkanlığı, IBAN usulsüzlüklerine ilişkin hızlı ihbar hatları oluşturdu. Vatandaşlar, yaptıkları ihbarlar nedeniyle ikramiye de kazanabilecekler.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsetmiştik. Bakanlık, IBAN ile ödeme almak isteyen işletmeleri radarı altına almış, cezai işlem uygulanacağını duyurmuştu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi yenilendi. Ayrıca BİP, WhatsApp, X ve Instagram üzerinden de ihbar hatları oluşturuldu. Böylelikle vatandaş, gördüğü usulsüzlükler ile ilgili hızlıca ihbarda bulunabilecekler.

Vatandaşa ödeme yapılacak

Edinilen bilgilere göre vatandaşlar, yaptıkları ihbarlar için ikramiye ödemesi de alabilecekler. Bu ikramiye, kesilen cezanın yüzde 10'una denk gelecek. Buradaki ödemeler, vatandaşın sisteme yükleyeceği IBAN adresi üzerinden yapılacak.

Haberimizi sonlandırırken Gelir İdaresi Başkanlı tarafından açılan iletişim kanallarını da sizlerle paylaşalım. Eğer konuyla ilgili bir ihbarda bulunacak olursanız Instagram ve X üzerinden "gibihbar" hesaplarına DM gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden yapacağınız bildirimler için de 0552 189 0 189 numaralı hesaba mesaj atabilirsiniz.

Konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamalar için: