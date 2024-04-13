Vergi müfettişleri, hesabına sürekli farklı isimlerden havale gelen hesap sahiplerine cezalı tarhiyatlar uygulayacak.

Artık restorana da gitseniz, kıyafet de alsanız, hatta teknolojik ürün alışverişi bile yapsanız işletme sahipleri, vergi yükünden kurtulmak için parayı karttan almak yerine IBAN’larına göndermenizi isteyebiliyor. Her geçen gün daha da sık karşılaşılan bu durum hakkında bir yaptırım olmaması, işini hakkıyla yapanların da tepki göstermesine sebep oldu. Neyse ki Maliye Bakanlığı, uzun zamandır beklenen hamleyi yaptı.

IBAN yoluyla kazancını kayıt dışı bırakan işletmeler, artık kartla ödeme kabul etmeyip IBAN’a havale istediklerinde ceza alacaklar. Bunların tespiti için de vergi müfettişleri, banka hesaplarına giren parayı takip edecek. Eğer bir kişinin hesabına sürekli farklı kişilerden ödeme geliyorsa söz konusu hesap sahipleri cezalandırılacak.

IBAN’ın bağlı olduğu banka hesabının nerelerde kullanıldığı belli değil.

Hürriyet’in dayandırdığı kaynaklara göre başta küçük esnaf olmak üzere her sektörde IBAN yöntemi yaygın. Özellikle de hizmet sektöründe stok problemi yaşanmadığından çok sayıda IBAN vakasının tespit edildiği bildirildi. Söz konusu vakalarda işletme sahipleri, vergiden kaçınmak için fiş ve fatura düzenlemiyor, bunun için de IBAN’la ödeme alıyorlar.

Vergi müfettişleri ise bu konuda hem şikâyet üzerine hem de hesap hareketlerini izleyerek vakaları tespit edecek. Ceza büyüklüğünün neye göre değişeceği ve miktarı henüz belli değil. Fakat o konu da netliğe kavuştuğunda sizinle paylaşıyor olacağız. Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, “Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.” şeklinde duruma yönelik bir açıklama yapmıştı.

Sizce bu yöntem caydırıcı olacak mı?