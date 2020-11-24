GTA 5'in Popülaritesi, PlayStation 4'ü Eskitti

Rockstar Games'in 2013 yılında yayınladığı GTA 5, bugüne bile milyonlarca oyunsever tarafından oynanıyor. Oyunun popülaritesinden memnun olan Rockstar Games ise GTA 5'e yenilikler eklemek için elinden geleni yapıyor. İşin ilginç tarafı, GTA 5'ten sonra duyurulan PlayStation 4 eskirken, bu oyuna hiçbir şey olmuyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, 2013 yılında GTA 5 ile karşımıza çıkmıştı. O dönemler Xbox 360 ve PlayStation 3 için piyasaya sürülen oyun, 2014 yılında da PlayStation 4 ve Xbox One için oyuncularla buluştu. Ancak farkındaysanız, PlayStation 4 ile Xbox One'ın devri biterken GTA 5, her geçen gün biraz yayılmaya devam etti. Hatta oyun, bugün bile dünyanın en popülerleri arasında yer almayı başarıyor.

GTA 5 ile ilgili daha da dikkat çeken bir detay var. Rockstar Games, oyunun yeni nesil oyun konsollarında da oynanacağını söyledi. Hatta şirket bir süredir, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için özelleştirilmiş olan GTA 5 sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kısacası GTA 5, yeni nesil oyun konsollarında da uzunca bir süre bizlerle olacak gibi görünüyor.

Piyasaya sürülmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülaritesini hiç kaybetmeyen nadir oyunun adı GTA 5

2013 yılında piyasaya sürülen herhangi bir oyun, şu ana dek çoktan unutuldu. Ancak Rockstar Games, o günlerin çok daha ötesinde bir oyun tasarlayarak bu oyunun kalıcı olmasını sağladı. Yıllar içerisinde daha da popüler hale gelen çevrimiçi oyunlarla paralel hareket eden şirket, GTA 5'in Online sürümüyle de oyuncuları kendine bağlamayı başardı. Hatta şirket bir süredir, GTA 5 Online için görülmemiş büyüklükte bir güncelleme hazırlıyor. Bu güncellemenin neler sunacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

GTA 5'in takdire şayan başarısının ne zaman sekteye uğrayacağı hala bir bilinmez. Ancak şunu açıkça söylemek gerekir ki GTA 5'in popülaritesi düşmediği sürece, GTA 6 ya da farklı bir GTA oyunu ihtimali çok düşük. Eğer şirket sadece para kazanma odaklı hareket ederse, GTA 6'yı bekleyenlerin yapabilecekleri tek şey, GTA 5'i oynamayı bırakmak olacak. Ancak oyuncuların GTA 5'e olan ilgisi hiç düşmezse, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 eskiyene kadar, yeni bir GTA oyunuyla karşılaşamayacağız gibi görünüyor. Bakalım zaman neler gösterecek.