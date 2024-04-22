LGBT bireylerin arkadaşlık kurmasını sağlayan Tinder benzeri platform Grindr'a dava açıldı. Platformun, kullanıcıların HIV taşıyıp taşımadığı bilgisini bile reklamverenlere sattığı iddia ediliyor.

Tinder'ın LGBT bireyler için olan versiyonu olarak bilinen Grindr, İngiltere'de büyük bir dava ile karşı karşıya. Gelen açıklamalara göre Grindr yönetimi, kullanıcılarının hassas verilerini üçüncü taraf reklamverenlerle paylaştı. Paylaşılan veriler arasında bireylerin HIV virüsü taşıyıp taşımadıklarına ilişkin bilgiler bile bulunduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre Grindr'a yönelik davada 650'den fazla davacı var. Ancak bunun sadece resmî verilerden ibaret olduğuna inanılıyor. Muhtemelen binlerce kişi, ortaya atılan bu iddia kapsamında mağdur oldu. İddiaları reddeden Grindr sözcüsü, mahkemede kendilerini savunacaklarını ifade etti.

Grindr, geçmişte de benzer tartışmalara konu olmuştu

Aylık 13 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu bilinen platform, geçmişte de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Aslına bakacak olursak yeni davanın tarihi de geçmişe dayanıyor. Dava dosyasına göre platform, 2018'den önce kullanıcılardan veri toplamaya başladı. Bu veriler, 2020 yılına kadar da reklamverenlerle izinsiz olarak paylaşıldı.

Grindr ile ilgili olaylar, bunlardan ibaret de değil. Platform, 2021 yılında Avrupa Birliği yetkilileri tarafından 5,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. 2022 yılında ise Birleşik Krallık yetkilileri, platformla ilgili güvenlik şüphelerine sahip olduklarını söylediler. Bakalım bu dava, Grindr'ın başını ne kadar ağrıtacak...