Günümüzde neredeyse her sektörde bir faaliyeti bulunan İhlas Holding, 1970 yılından bu yana günden güne büyümeye devam ediyor. Şirketin büyümesinde farklı sektörlere atılmasının etkisi var mı dersiniz?

İnşaat sektöründen gayrimenkule, medyadan pazarlamaya birçok alanda boy göstermiş olan İhlas Holding, oldukça sıra dışı bir kuruluş hikâyesine sahip. Günümüzde her alanda karşımıza çıkan holdingin adını en çok duyduğumuz mecrası ise İhlas Haber Ajansı (İHA).

İlk olarak 22 Nisan 1970'de ünlü iş insanı Enver Ören tarafından kurulan Hakikat Gazetesi ile karşımıza çıkan Holding, nasıl oldu da her sektörde adını duyurmayı başardı? İnsanları arayıp evlere giderek satış yaptığı için eleştiriler de alan şirketin hikâyesini anlattık.

İlk olarak "Hakikat Gazetesi" ile karşımıza çıktığından bahsetmiştik. Daha sonra gazetenin ismi 1972 yılında birçoğumuzun bildiği ve duyduğu "Türkiye Gazetesi" olarak değiştirildi.

Kurulduğu ilk yıllarda basın merkezli çalışan kuruluş, Türkiye gazetesini elden dağıtım sistemiyle insanlara ulaştırıyordu. İşleri büyüten kuruluş, gazete dağıtım teşkilatını kullanarak kendi pazarlama faaliyetlerini yürütmeye devam etti.

1981 yılında ise Hakikat ofset adlı baskı merkezlerini kurarak kendi yayın kuruluşlarını bu merkez içerisinde basmaya başladılar. Hatta eskiler hatırlar, Türkiye Çocuk dergisi ilk olarak o zamanlarda yayımlanmıştı. Günümüzde bu dergi, hâlâ dergicilik faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

Türkiye gazetesi seneler geçtikte daha çok büyümeye devam etti, hatta 1990 yılında tamı tamına 1.361.553 net satışa ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı. Bu başarıların ardı tabii ki ilerleyen dönemlerde İHA'nın (İhlas Haber Ajansı) kurulmasına alt zemin hazırlamıştı.

Bir yandan gazeteciliğe devam eden şirket, 1990 yılında bir inşaat grubu kurdu.

Bizim Evler 11 Projesi

İhlas yuva evleri ile sektöre giriş yapan şirket, yıllar içerisinde birçok projeye imza attı. Hatta aynı yıl içerisinde sadece inşaat sektörüne atılmakla kalmadı, aynı zamanda ev aletleri ve elektronik cihazlar işine de girerek sektörde tanınırlığını arttırmaya başlamıştı.

Günümüzde 81 ilde ev aletleri ve elektronik cihaz pazarlayan İhlas Holding, eminiz ki sizleri bir kez dahi olsun aramıştır. Ev ev, dükkân dükkân dolaşan şirket, müşterileriyle olan ilişkisini epey iyi tutmak için büyük bir çaba harcamaya devam ediyor.

Ürettiği cihazlar arasında temizlik robotu, şofben, su arıtma cihazı, çay setleri, elektrikli süpürge ve halı yıkama makineleri var. Ürün yelpazelerini çok geniş tutarak birçok müşteriye ulaşmayı hedefleyen şirket, ev aletlerinin pazarlanmasında Türkiye nüfusunun %90'ına ulaşmayı başardı.

1991 yılında ise sağlık sektörüne ilk adımlarını attı.

İlk özel sağlık kuruluşlarından biri olan Türkiye Hastanesi, günümüzde Şişli'de yer alıyor. Sitelerinde yer alan bilgiye göre ise kendileri Türkiye'nin ilk tam teşekküllü göz ve retina bölümüne sahip. Aynı zamanda göz lazer ameliyatlarının da ilk olarak bu hastanede yapıldığı biliniyor.

Hız kesmeden bütün sektörlere atılan şirket; 1993 yılında -günümüzde de adını sıkça duyduğumuz- İhlas Haber Ajansı'nı kurdu. Aynı yıl TGRT FM ve TGRT'yi de kurarak Türkiye'nin görüntülü haber servisini yapan ilk özel şirketi olarak anıldı.

Gelişim sürecini sağlamlaştırmak adına 1993 yılında bütün şirketler İhlas Holding bünyesinde toplandı ve tek bir şirket hâline geldi. Ve şirket artık; internet sağlayıcılığı, finans, gıda, taşımacılık ve sigortacılık sektörlerinde de hizmet vermeye başladı.

Şirket, 1995 yılında Türkiye'nin ilk yerli ve kafeinsiz kolası olan Kristal Kola'yı üretti.

Günümüzde BİM'in meşhur kolası Le'Cola'nın Kristal Kola tarafından üretildiğini biliyor muydunuz? Balıkesir ve Sakarya'da olmak üzere iki farklı fabrikada üretilen kola, aslında geçmişin izlerini taşıyor. 2014 yılında İhlas Holding bünyesinden ayrılan şirketin günümüzde iki hissedarı var.

Tek projeleri bunlarla da sınırlı değil; gelin, sizlere geçmişten bugüne hangi projelere imza attığını tek tek gösterelim:

İnşaat projeleri:

Dijital varlıkları ise:

Eğitim sektöründe ise:

Özel Bahçelievler İhlas Anasınıfı ve İlkokulu

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu

Özel İhlas Anadolu Lisesi

Özel İhlas Fen Lisesi

Özel Marmara Evleri İhlas Anasınıfı ve İlkokulu

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi

Özel İhlas Ana Okulu Bizim Evler 2

Özel İhlas Ana Okulu Bizim Evler 3

Özel İhlas Ana Okulu Bizimevler 7

Özel İhlas Bizimevler İlkokulu (Bizimevler 4)

Özel İhlas Mehmet Yoluç İlkokulu (Bizimevler 6)

Özel İhlas Mehmet Yoluç Ortaokulu (Bizimevler 6)

olmak üzere toplamda 14 okulu bulunuyor.

Tabii biz bunları say say bitiremeyiz; geçmişten günümüze birçok sektöre atılan İhlas Holding, deyim yerindeyse her taşın altından çıkıyor diyebiliriz. Şirketin kurucusu Enver Ören geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 2013 yılında hayatını kaybetmişti. Günümüzde şirketin başında Enver Ören'in oğlu Ahmet Mücahid Ören bulunuyor.

Siz bu şirket hakkında neler düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda bekliyoruz.