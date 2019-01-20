Ülkemizde de faaliyet gösteren İsveç kökenli mobilya mağazası Ikea, akıllı ev ürünleri girişimlerine devam ediyor. Daha önce akıllı aydınlatma, akıllı panjur gibi ürünler geliştiren Ikea, şimdi de Sonos ile ortak bir girişimle akıllı asistan üretmeyi planlıyor.

Ikea'nın, ses sistemleri ile mobilyaları birleştirmek için kablosuz müzik sistemleri üreticisi Sonos ile 1 yılı aşkın bir süredir ortak çalışmaları devam ediyordu. İki şirketin birlikte geliştirdiği ve Symfonisk adını verdiği akıllı asistan, nihayet Ağustos ayında karşımıza çıkacak.

Symfonisk akıllı asistan, Ikea'nın Home Smart ürün serisi ile tam uyum içinde çalışmasının yanı sıra Sonos'un mevcut ürünleri tarafından da desteklenecek. Ikea tarafından yapılan duyuru ile birlikte gösterilen reklam filminde iki şirketin iş birliğinin amacının; Sonos'un ses alanında uzmanlığını, Ikea'nın ev mobilyaları alanındaki uzmanlığı ile birleştirmek olduğu vurgulandı.

Symfonisk akıllı asistanın tasarımı hakkında henüz hiçbir detay paylaşılmadı fakat Ikea, resmi tanıtım tarihine kadar ara ara bilgiler verileceğini açıkladı. İki şirketin geçmişteki çalışmaları göz önüne alındığında, Symfonisk'in mobilyalar ile birleştirilmiş bir ses cihazı olacağı tahmin ediliyor.

Symfonisk'in satış fiyatı da henüz netleşmiş değil. Ikea-Sonos işbirliğinin ürünü olan Symfonisk akıllı asistanın, geniş kitlelere yayılmasının istendiği düşünülürse; Symfonisk'in Sonos'un kendi ürünlerinden daha uygun bir fiyata piyasaya sürülmesi beklenebilir. Ikea'nın Symfonisk akıllı asistanını ve piyasada yarattığı etkiyi, önümüzdeki aylarda hep birlikte gözlemleyeceğiz.