Çin’de yürütülen araştırmada, erkek farelerden alınan genetik materyal ile üretilen annesiz bir farenin ilk kez yetişkinliğe ulaştığı açıklandı.

Çinli bilim insanları, erkek farelerden alınan genetik materyallerle üretilen bir farenin yetişkinliğe ulaştığını duyurdu. Kök hücre mühendisliği teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma, üreme biyolojisi alanında önemli bir adım olarak görülüyor.

Moleküler biyolog Zhi-kun Li liderliğinde yürütülen çalışmada Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacılar, erkek farelerden alınan embriyonik kök hücreleri kullanarak yumurtaya benzer hücreler üretti. Annesiz doğan fare ilk kez yetişkinliğe ulaştı.

Genetik düzenlemelerle sağlıklı büyüme mümkün mü?

Çin’de gerçekleştirilen bu araştırmada, üretilen hücreler başka bir erkek fareden alınan spermle döllendi ve embriyolar dişi taşıyıcılar aracılığıyla dünyaya getirildi. Ancak yöntemin başarı oranı düşük kaldı. Embriyoların büyük bir kısmı gelişim sürecinde hayatını kaybederken, doğan farelerin yaklaşık yarısı yetişkinliğe ulaşamadı.

Genetik materyalin yalnızca iki sperm hücresinden gelmesi, belirli genetik problemlere yol açabiliyor. Araştırmacılar, bu sorunları aşmak için belirli gen bölgelerini düzenledi ve bazı genleri devre dışı bıraktı. Yeni teknikle elde edilen farelerin bir kısmı gelişimsel bozukluklar göstermeden yetişkinliğe ulaşsa da üreme yeteneğine sahip değiller.

Bu tekniğin insanlar üzerinde uygulanabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği açıklandı. Bilim insanları, elde edilen bulguların genetik hastalıkların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini ve gelecekte genetik temelli tedavilere yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmesine olanak tanıyabileceğini paylaştı.