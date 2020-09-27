İki Fizikçi, Zaman Yolculuğu Paradoksunu Çözdüğüne İnanıyor

Queensland Üniversitesi'nde fizikçi olan Germain Tobar ve yardımcısı Dr. Fabio Costa, zaman yolculuğu paradoksunu çözdüğüne inanıyor. Fizikçilerin yaptığı yeni araştırmaya göre, herhangi bir paradoks olmadan zamanda yolculuk gerçekleştirilebilir.

İlk olarak 1940'lı yıllarda ortaya atılan 'Büyükbaba Paradoksu', zaman yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Bu paradoksa göre elinizde bir zaman makinesi olduğunu ve bunu kullanarak geçmişe gidip henüz genç yaşlardaki büyükbabanızı öldürdüğünüzü hayal edin. Böyle bir durumda muhtemelen babanızın ve en nihayetinde kendinizin dünyaya gelmesini de engellemiş olacaktınız.

Eğer siz hiç dünyaya gelmediyseniz, zamanda yolculuk yapmamış ve büyükbabanızı da öldürmemişsinizdir. Bu durumda büyükbabanız yaşamaya devam edecek ve sizin dünyaya gelmenize sebep olacaktı. Paradoks da işte tam burada başlıyor, işler kısır döngüye giriyor. Ancak iki fizikçi, zaman yolculuğunun önündeki en büyük engele bir cevap bulduklarına inanıyor.

Uzay-zaman, paradokslardan kaçınmak için kendi kendini düzeltiyor:

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde fizikçi olan Germain Tobar ve yardımcısı Dr. Fabio Costa, zaman yolculuğu paradoksuna bir cevap bulduklarına inanıyorlar. Bazı hesaplamalar yapan Tobar, uzay-zaman sürekliliğinin potansiyel paradokslardan kaçınmak için esasen kendi kendini düzelttiğini söyledi.

Sonuçlar hakkında konuşan Tobar, "Einstein'ın genel görelilik teorisi, zaman döngülerinin veya zaman yolculuğunun – bir olayın kendisinin hem geçmişinde hem de geleceğinde olabilmesi - varlığını öngörüyor, teorik olarak dinamik çalışmalarını tamamen tersine çeviriyor" diyor.

Şu anki bilimsel verilerin, her iki teorinin de doğru olamayacağını söylediğini belirten Tobar hem geleneksel dinamikleri hem de Einstein'ın Görelilik Teorisi'ni bağdaştırabilecek birleşik bir teorinin fiziğin kutsal kasesi olduğunu düşünüyor.

Koronavirüs örneği:

Mevcut koronavirüs salgınını örnek gösteren Dr. Fabio Costa, "Diyelim ki, hasta sıfırın COVID-19'a maruz kalmasını engellemek için zamanda yolculuk yaptınız. Ancak o kişinin enfekte olmasını engellerseniz bu durum, zamanda geri gidip pandemiyi başlamadan bitirmek için gereken motivasyonu ortadan kaldırır" dedi.

Açıklamalarına devam eden fizikçi, bu duruma çözüm olarak ise evrenin yeni duruma uyum sağlamasını gösteriyor. Tobar, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Koronavirüs hasta sıfır örneğinde, ilk hastanın enfekte olmasını engellemeye çalışabilirsiniz ancak bunu yaparken virüse yakalanıp hasta sıfır olabilirsiniz veya başkası olur. Ne yaparsanız yapın, dikkat çekici olaylar sadece çevrenizde yeniden ayarlanıyor. Bu, - eylemleriniz her ne olursa olsun – salgının gerçekleşeceği anlamına gelir ve genç benliğinize geri dönüp onu durdurma motivasyonu verir.

Bir paradoks yaratmaya çalışın; olaylar, herhangi bir tutarsızlığı önlemek için her zaman kendilerini düzeltecektir. Keşfettiğimiz matematiksel süreçler, özgür iradeyle zaman yolculuğunun evrenimizde herhangi bir paradoks olmaksızın mantıksal olarak mümkün olduğunu gösteriyor."

Yani fizikçilerin ortaya attığı yeni önerme, siz her ne kadar geçmişe dönüp olayları değiştirmiş olsanız da ortaya çıkan sonuçların sizin var olmanızı ve bu yolculuğu yapmanızı engellemeyerek paradokstan kaçınacağını söylüyor. Bir başka deyişle hesaplamaların gösterdiği şey, uzay-zamanın paradokslardan kaçınmak için potansiyel olarak kendisini yeni koşullara adapte edebileceğidir.