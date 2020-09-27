Bilime Göre Birinin Sizinle Flört Ettiğini Nasıl Anlarsınız?

Karşınızdaki kişinin sizinle flört edip etmediğini anlamakta zorlanıyor musunuz? Bilim insanlarının yeni bulguları size yardımcı olabilir. Araştırmacılar, flört ederken insan yüzlerinin nasıl değiştiğini açıkladı.

İnternetten ve sosyal medyadan önce insanların birbirleriyle gerçek dünyada etkileşime girmesi gerekiyordu. O dönemden bu yana insan ilişkilerinde değişmeyen bir şey var: "Karşımdaki kişi benimle flört mü ediyor yoksa nazik mi davranıyor?" dilemması.

Aylardır izolasyon altında yaşayan insanlar olarak bu konuda yakın zamanda pek de ilerlemiş olmamız mümkün değil. Bilim insanları ise hangi yüz ifadelerinin flörte işaret ettiğini açıkladıkları bir çalışma gerçekleştirdi.

Flörtün yüzleri

Journal of Sex Research’de yayımlanan bir makaleye göre araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda insanların yüz ifadelerini kaydedip daha sonra da bu görüntüleri analiz ettiler. Ardından da flört eden insanların en sık takındıkları yüz ifadeleri ortaya çıktı. Araştırmacılar genel olarak erkeklerin flört yüzlerine odaklandı.

Araştırmacılardan Omri Gillath, ilk defa flörtü ifade eden yüz ifadelerini belirleyip ayrıştırmakla kalmadıklarını, hangi ifadenin hangi davranışla ilişkili olduğunu da ortaya çıkardı. Bazı ifadeler duygusal ilişki bazıları ise cinsel ilişki amaçlı oluyor.

Araştırma sonuçlarına göre erkeklerin yüzünde üç farklı ifade tespit edildi. Bu ifadeler:

Bir yana hafifçe dönmüş ve biraz aşağı eğilmiş bir baş

Hafif bir gülümseme

Hedefe dönük ve odaklanmış gözler

Erkekler belli ifadeleri flört sayıyor

Araştırmacı, yaptığı açıklamada “Yaptığımız altı çalışmada, çoğu erkeğin belli bir kadın yüz ifadesini flört ifadesi olarak gördüğünü keşfettik” diyor. Erkekler bu ifadeye benzer olan başka mimikleri, örneğin gülümsemeyi ise flört olarak algılamıyor.

Araştırmanın sonuçlarını gerçek insan ilişkilerinde yüz yüze test edilebilirliği ise henüz belli değil. Ayrıca günümüzde değişen iletişim, örneğin görüntülü aramalar gibi aracılı yüz yüze iletişim şekilleri de bahsedilen etkilerde değişime neden olabilir. Uzaktan eğitimde etkiyi arttırmak için eğitmenlerin ekran yerine kameraya bakması gibi değişimler flört konusunda da olabilir.