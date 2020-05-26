İkinci El Laptop (Dizüstü) Bilgisayar Nasıl Seçilir?

Yeni dizüstü modellerin dudak uçuklatan fiyatlarını gördüğümüz zaman çoğumuz ikinci el laptop bilgisayarlara yönelmek durumunda kalıyoruz. Peki ikinci al dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Akıllı telefonlarda olduğu gibi dizüstü bilgisayarlarda da ikinci el piyasanın daha aktif olması bizi hiç şaşırtmıyor. İkinci el laptop (dizüstü bilgisayar) almak belirli riskleri de beraberinde getiriyor. İkinci el laptop (dizüstü bilgisayar) alırken oluşan riskleri olabildiğince minimuma indirmek için hazırladığımız bu yazımızda, belli başlı dikkat etmeniz gereken unsurları derledik.

İkinci el laptop almak istiyorsanız, yalnızca teknik ve donanımsal özelliklerine bakmamalısınız. Ne için kullanacağınızı belirleyerek araştırma yapmak sonuca daha kolay ve ekonomik ulaşmanızı sağlayabilir.

İkinci el Windows dizüstü bilgisayarlar nasıl seçilir?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki işletim sistemi her ne olursa olsun ikinci el laptop alacağınız platformun güvenilirliğine dikkat etmelisiniz. Eğer güvenilirliği konusunda bir şüpheniz yoksa dahi farklı platformlardan aynı modelin kaç paraya satıldığını kıyaslayarak piyasa hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

İlk olarak kontrol etmenizi gereken detaylar:

Öncelikle ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun. (Sistem özellikleri size sunulanlar ile aynı mı?)

Dizüstü bilgisayarda gözle görülen bir hasar olup olmadığına bakın. (Özellikle arkada bulunan vidaların tam olmasına dikkat edin, önceden sökülmüş bir bilgisayar işlem görmüş demektir.)

İşletim sisteminin orijinal olmasına dikkat edin.

Klavyede bulunan tüm tuşlara, izleme dörtgenine ve touchpad hassasiyetine bakın.

Tüm bağlantı noktalarını, kulaklık girişini ve varsa optik sürücüyü test edin.

Ön kamerasını kontrol edin.

Hoparlörleri test edin, sesi açın ve kısın.

Ekrana dikkatlice bakın, renk kayması ya da piksel kaybı olmadığından emin olun.

Wi-Fi ve Ethernet’in çalıştığından emin olun.

HDD Tune Pro programını alacağınız dizüstü bilgisayara kurarak hard diskin sağlam olup olmadığını kontrol edin.

programını alacağınız dizüstü bilgisayara kurarak hard diskin sağlam olup olmadığını kontrol edin. SSD olan bilgisayarları tercih etmeye özen gösterin.

Batarya ömrünü kontrol edin.

Tüm kontrolleri yaptıktan sonra mutlaka alacağınız dizüstü bilgisayarı bir kez kapatıp açın. (Ne kadar sürdüğünü kontrol edin.)

İkinci el Apple dizüstü bilgisayarlar nasıl seçilir?

Bir MacBook almaya niyetlendiyseniz öncelikle beklentiniz oyun performansı olmamalı. Video editlemek, Photoshop kullanmak, blog yazmak, render almak ve tüm bunların yanı sıra macOS işletim sistemini deneyimlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

İlk olarak kontrol etmenizi önerdiklerimiz:

İhtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun (Sistem özellikleri size sunulanlar ile aynı mı?).

Dizüstü bilgisayarda gözle görülen bir hasar olup olmadığına bakın (Özellikle arkada bulunan vidaların tam olmasına dikkat edin, önceden sökülmüş bir bilgisayar işlem görmüş demektir).

Sistem tercihlerinden iCloud hesabının, alacağınız kişinin kendi hesabı ile aynı olmasına özen gösterin.

hesabının, alacağınız kişinin kendi hesabı ile aynı olmasına özen gösterin. İşletim sisteminin orijinal olmasına dikkat edin.

Klavyede bulunan tüm tuşlara, izleme dörtgenine ve touchpad hassasiyetine bakın.

Tüm bağlantı noktalarını, kulaklık girişini ve varsa optik sürücüyü test edin.

Ön kamerasını kontrol edin.

Hoparlörleri test edin, sesi açın ve kısın.

Ekrana dikkatlice bakın, renk kayması ya da piksel kaybı olmadığına emin olun.

Wifi’nin çalıştığından emin olun.

Launchpad ’e girip Etkinlik Monitörü uygulamasını açın. Yaptığınız işlemlerde CPU ve Bellek değerlerini özellikle kontrol edin.

’e girip uygulamasını açın. Yaptığınız işlemlerde CPU ve Bellek değerlerini özellikle kontrol edin. coconutBattery programını indirin ve batarya ömrünü kontrol edin.

programını indirin ve batarya ömrünü kontrol edin. Tüm kontrolleri yaptıktan sonra mutlaka alacağınız dizüstü bilgisayarı bir kez kapatıp açın (Ne kadar sürdüğünü kontrol edin).

Apple müşteri hizmetlerini arayın ve alacağınız dizüstü bilgisayarın Bu Mac Hakkında kısmından seri numarasını vererek, ikinci el alıcı olduğunuzu ve bir sorun olup olmadığının kontrol edilmesini istediğinizi belirtin.

Sonuç olarak:

Eğer size sunulanların dışında bazı sorunlar ile karşılaşırsanız lakin bu sorunların kullanımınıza engel teşkil etmeyeceğini düşünüyorsanız pazarlık yapıp fiyatı düşürmekten çekinmeyin. İmkanınız varsa garantisi devam eden dizüstü bilgisayar almanız tüketici olarak size büyük bir avantaj sağlar. Garantisi devam etmiyorsa ücretsiz teknik destekten yararlanamayacağınız için tüm maddeleri eksiksiz yerine getirmeniz, olası sorunlardan mutlak ölçüde korunmanızı sağlayacaktır.

İkinci el bir dizüstü bilgisayar alırken neler yapılması gerektiğini sizler için derledik. Sizler de ikinci el laptop almak isteyen kişilere yorumlar kısmından tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Sakın unutmayın, fiyatları ederinden ucuz ürünler problemleri ile birlikte gelir.