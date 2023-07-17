"İkinci el otomobil ilan fiyatları, sıfırını geçemeyecek" düzenlemesi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Ancak düzenlemeye uymayan tonla ilan, ilgili sitelerde fink atıyor. İşte bazı örnekler...

Hükümet, bundan birkaç hafta önce ikinci el otomotiv sektörünün ateşini söndürmek için yeni bir karar aldı. Bu karara göre ikinci el otomobil ilanlarında, araçların sıfırlarından daha yüksek fiyat yazılamayacaktı. Bu karara uymayan satıcılara ise 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacaktı. 15 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, ne yazık ki beklenen etkiyi göstermedi.

Bazı galericiler ile aracını satmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenlemeye rağmen fiyatları olması gerekenin üzerinde tutmaya devam ediyorlar. Ayrıca bazı otomobillerin ilanda yazan fiyatları ile gerçek satış fiyatları da farklı. Gelin internet sitelerine düşen bazı ilanlara yakından bakalım.

İşte ilanlardan biri

Yukarıda, 2023 model Citroen C4 X'e ait ilanı görüyorsunuz. Citroen'in güncel fiyat listesine baktığımızda, bu aracın sıfırı için 1.461.400 TL istendiğini görüyoruz. "Full + full" yazıldığı için yine Citroen'in fiyat listesindeki tüm opsiyonları araca ekledik. Bu durumda bile 1.534.604 TL gibi bir fiyat ile karşılaştık. Araç sahibi ise bu otomobile 1.589.000 TL yazmış. Fiyatın neye göre belirlendiğini kimse bilmiyor.

Başka bir ilan

Türkiye'de en çok tercih edilen araçlardan bir tanesi de Hyundai i20. Yukarıdaki araç için 1.085.000 TL fiyat isteniyor. Hyundai'ın internet sitesindeki fiyat ise 920.271 TL. Ayrıca Hyundai, bu model için opsiyon fiyat listesi sunmuyor. Opsiyon fiyatlarının neye göre belirlendiği, aracın neye göre bu fiyattan ilana koyulduğu belli değil.

Hemen her markada benzer durum yaşanıyor

İşte başka bir ilan. Galeri, 2023 model Opel Corsa için 1.165.000 TL yazmış. Ancak Opel'in internet sitesinde aynı aracın fiyatı 1.134.900 TL. Buna metalik renk farkını ekleyince 1.147.612 TL fiyat görüyoruz...

Renault olmazsa olmaz...

1.150.000 TL istenen bu otomobil, Renault'un internet sitesinde tüm opsiyonlar eklendiği zaman 1.114.250 TL'ye mal oluyor.

Toyota Corolla için de durum aynı

Yabancı uyruklu birisinin satmak istediği ve birkaç gün önce ilana koyduğu Toyota Corolla Hybrid Passion X-Pack araç, markanın internet sitesinde metalik renk opsiyon fiyatı dahil 1.521.650 TL olarak görünüyor. Araç sahibi, olması gerekenden 128.350 TL fazla istiyor.

Yukarıdaki örneklerde de görebileceğiniz üzere, hemen her markada benzer bir durum yaşanıyor. Marka model araştırmamıza devam etsek, bu örneklerin çoğalacağına eminiz.

Markalara ait sitelerdeki fiyatlar da sıklıkla karşımıza çıkıyor!

Yine aynı ilan sitelerinde, markaların fiyat listesini olduğu gibi işleyen bazı otomobiller de var. Yukarıdaki ilan da onlardan bir tanesi. Honda'nın internet sitesinde 2022 model Honda Accord Executive+ için 2.234.000 TL istendiğini görüyoruz. Satıcı da aynı fiyatı yazmış. Teknik olarak bu ilanda yasa dışı bir durum yok.

Ama, aracın gerçek satış fiyatı, ilanda gösterilenden farklı olabilir!

15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemedeki en ilginç durum şu: Düzenleme, yalnızca araçların ilan fiyatlarına sınırlama getiriyor. 2. el aracın sıfırından yüksek fiyata satılmasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Diyelim ki Honda Accord'un sahibini aradık ve aracı almak istediğimizi söyledik. Satıcı bize 2 milyon 500 bin TL fiyat istediğini beyan edebilir. Hatta biz de bu fiyatı kabul edip, aracı istenen fiyattan satın alabiliriz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok.