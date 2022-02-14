Geçtiğimiz ay yüzde 30'un üzerinde zam yapılan ilaç fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. Yeni zam ile birlikte ilaç fiyatlandırma kurunun yüzde 37 artırıldığı duyuruldu.

Bundan 3 hafta öncesinde 100’den fazla ilaca yüzde 30 ila 35 arasında zam yapılmış, euro/TL kurunun şubat ayında güncellenmesinin ardından ilaç fiyatlarına bir kez daha zam geleceği ifade edilmişti.

Bu açıklamanın ardından beklenen haber bugün geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kur artışıyla birlikte ilaç fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağı açıklaması da geldi.

İlaç fiyatlarına yüzde 37 zam

TİTCK tarafından yapılan açıklamada, zam kararının 5 gün sonra geçerli olmaya başlayacağı kaydedildi. Bir euro değerinin ilaç fiyatlandırmalarında 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye çıkarıldığı bilgisini veren TİTCK, detayları da paylaştı.

TİTCK, açıklamasında şu şekilde kaydetti:

14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;



1- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye artırılmıştır.



2- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın ikinci maddesinin onuncu fıkrası gereği euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

3- Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması kararları alınmıştır.

İlaçlara yapılan zam haberi sosyal medyada da tepki çekti

Öte yandan ilaçlara yapılan yüzde 37 oranındaki yeni zam sonrası ilaçlara erişim sorunu yaşanabileceği endişesi ortaya çıktı. Zam haberi sosyal medyada da tepkilere neden oldu.