Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone'a dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone'u hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Son sızıntılara göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u rakiplerine kıyasla daha kompakt bir yapıya sahip olacak.

Gelen bilgilere göre katlanabilir iPhone'un kapak ekranı yaklaşık 5,49 inç, iç ekranı ise 7,74 inç büyüklüğünde olacak. Bu ölçüleri rakipleriyle kıyaslamak gerekirse Google Pixel Fold'da 5,8 inçlik dış ekran kullanılırken, Samsung Galaxy Z Fold 6'nın kapak ekranı ise 6,3 inç.

Rakiplerine kıyasla daha kompakt bir yapıyla gelecek

Apple'ın daha geniş bir en-boy oranını tercih edeceği de söylentiler arasında. Ayrıca telefonun ekranında LTPO, CoE ve UTG gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılması bekleniyor. Bu teknolojiler, güç verimliliğini artırırken renk doğruluğu ve dayanıklılığı da rakiplerine kıyasla daha üst seviyeye taşıyacak.

Boyut konusuna gelirsek, ilk katlanabilir iPhone katlandığında 9,2 mm, açıldığında ise 4,6 mm kalınlığa sahip olacak. Rakiplerine kıyasla daha ince olması beklenen bu tasarım, kompakt ve taşınabilir bir katlanabilir telefon arayan kullanıcıları hedefleyecek.

Elbette bu bilgilerin henüz kesinleşmediğini ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun çıkış tarihinin en erken 2026 olabileceğini unutmamak gerek. Zaman içinde özelliklerde değişiklikler yaşanabilir.

Katlanabilir iPhone'a dair diğer içeriklerimiz:

Peki sizce Apple katlanabilir iPhone ile katlanabilir telefon sektöründe aradığını bulabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.