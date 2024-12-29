iPhone 18 Flip: İşte İlk Katlanabilir iPhone Hakkında Bildiğimiz Her Şey

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone'a dair bildiğimiz her şeyi sizler için derledik.

Katlanabilir iPhone'larla ilgili söylentiler yıllardır sürüyor ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone için bir süredir çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Bu içeriğimizde Apple'ın ilk katlanabilir iPhone model(ler)ine dair şu ana kadar bildiğimiz her şeyi sizler için derleyeceğiz.

Apple'ın hâlihazırda kapaklı bir katlanabilir iPhone ve 20 inçlik dev bir katlanabilir iPad olmak üzere iki katlanabilir ürün üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Ekran

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun Galaxy Z Flip veya Motorola Razr'a benzer bir şekilde, normal bir telefona benzer bir ekran boyutuna sahip ancak içe doğru katlanabilen ve cebinizde daha küçük hâliyle saklanabilen kapaklı bir katlanabilir telefon olacağı bildiriliyor.

The Wall Street Journal'ın aktardığı son raporlar, ilk katlanabilir iPhone'un iPhone 16 Pro Max'ten daha büyük bir ekran boyutuna sahip olacağını, yani en az 7 inçlik bir ekran sunacağını öne sürüyor.

Kaliteli bir katlanabilir telefon geliştirmek; kırışıklık görünürlüğünü azaltmak, menteşe ömrünü uzatmak ve ekran kapağı için iyi bir malzeme oluşturmaktan geçiyor. Apple, ilk katlanabilir iPhone'u piyasaya sürdüğünde tüm bunları çözmüş olmayı hedefliyor.

Katlanabilir telefon pazarı

Display Supply Chain Consultants'a (DSCC) göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u hâlihazırda ilginin oldukça azaldığı katlanabilir telefon pazarının yükselişe geçmesini sağlayacak.

Katlanabilir telefon pazarı 2019'dan 2023'e kadar yıldan yıla %40 gibi şaşırtıcı bir büyüme oranı yakalamış olsa da bu büyüme 2024'te düştü ve 2025'te de düşüş yaşaması bekleniyor.

Apple'ın katlanabilir telefon pazarına olan ilgiyi artırabilecek olmasının temel nedeninin yine marka kalitesinden kaynaklanması bekleniyor. iPhone kullanıcılarına yönelik yapılan anketlerde kullanıcılar Samsung'un katlanabilir telefonlarını oldukça beğendiklerini söylemelerine rağmen Apple ekosisteminden ayrılamadıklarını belirtmişlerdi.

Çıkış tarihi

Birçok kaynağa göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u 2026 yılının ikinci yarısında iPhone 18 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Tabii bu süreçte Apple'ın yaşayacağı her türlü problem ve tedarik sorunları bu tarihi daha da ileri atabilir.

Bu yılın başlarında Apple projeye yeni bir V68 kod adı vermişti. Bu da bu ürünün prototip aşamasını geçtiğini ve yakın zamanda ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren önemli bir detay.

Peki sizin ilk katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.