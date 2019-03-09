IMDb, Mart Ayının En Popüler Dizilerini Açıkladı

IMDb'nin bu ay için yayınladığı en popüler diziler listesinin ilk 20'siyle karşınızdayız.

Birçok kişi gibi siz de izleyecek dizi bulmakta zorlanıyorsanız bu haber tam da size göre. Popüler veri tabanı IMDb, bu ayın en popüler dizilerini listeledi ve biz de sizler için derledik.

Listenin başında bu yıl yayın hayatına başlayan The Umbrella Academy bulunuyor. Sıranın devamında ise tüm dünyayı etkisi altına alan ve yakında final sezonuyla karşımıza çıkacak olan Game of Thrones yer alıyor.

20. Star Trek: Discovery (2017)

IMDb Puanı: 7,4

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

19. Suits (2011)

IMDb Puanı: 8,6

Tür: Komedi, Dram

18. Supernatural (2005)

IMDb Puanı: 8,5

Tür: Dram, Korku

17. The Big Bang Theory (2007)

IMDb Puanı: 8,2

Tür: Komedi

16. The Punisher (2017-2019)

IMDb Puanı: 8,6

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

15. Black Mirror (2011)

IMDb Puanı: 8,9

Tür: Dram

14. Vikings (2013)

IMDb Puanı: 8,6

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

13. Brooklyn Nine-Nine (2013)

IMDb Puanı: 8,4

Tür: Komedi, Suç

12. The Orville (2017)

IMDb Puanı: 7,9

Tür: Macera, Komedi, Dram

11. Russian Doll (2019)

IMDb Puanı: 8,1

Tür: Komedi, Dram, Gizem

10. Shameless (2011)

IMDb Puanı: 8,7

Tür: Komedi, Dram

9. Sex Education (2019)

IMDb Puanı: 8,4

Tür: Komedi, Dram

8. Grey's Anatomy (2005)

IMDb Puanı: 7,6

Tür: Dram, Romantizm

7. Dirty John (2018)

IMDb Puanı: 7,2

Tür: Dram

6. Whiskey Cavalier (2019)

IMDb Puanı: 7,1

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

5. Doom Patrol (2019)

IMDb Puanı: 8,6

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

4. The Walking Dead (2010)

IMDb Puanı: 8,3

Tür: Dram, Korku

3. True Detective (2014)

IMDb Puanı: 9,0

Tür: Suç, Dram, Gizem

2. Game of Thrones (2011)

IMDb Puanı: 9,5

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

1. The Umbrella Academy (2019)

IMDb Puanı: 8,3

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

50 dizilik IMDb listesinin ilk 20'sini derlediğimiz bu haberde, uzun süredir devam eden dizilerin yanı sıra son bir yıl içinde yayına girmiş ve liste başlarını zorlayan diziler de mevcut. İlk 20'de yer alan dizilerden sadece Game of Thrones ve True Detective'in IMDb puanları 9,0 ve üzerinde seyrediyor.

Mart ayına henüz yeni girdiğimiz için önümüzdeki aya kadar bu listede birçok dizinin yer değiştirmesini bekliyoruz.