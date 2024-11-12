Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Bethesda, yaklaşmakta olan yeni oyunu Indiana Jones and The Great Circle için oynanış videosu yayımladı. Yayımlanan video, oyunun grafikleriyle de dinamikleriyle de dikkat çekici olacağını gözler önüne seriyor.
İlk kez Xbox Games Showcase 2024 etkinlikleri kapsamında tanışma imkânı yakaladığımız Indiana Jones and The Great Circle, tek oyunculu bir yapıya sahip olacak. Dolu dolu bir hikâyeye sahip olacak oyunda, Indiana Jones'un çalınan bir eserin peşine düşmesine yardımcı olacağız.
İşte Indiana Jones and The Great Circle için yayımlanan oynanış videosu
Bethesda tarafından yapılan açıklamaya göre Indiana Jones and The Great Circle, 9 Aralık'ta PC ve Xbox için yayımlanacak. Gelecek yıl ise PlayStation sürümü oyuncularla buluşacak.
Indiana Jones and The Great Circle sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 (3.3GHz) veya AMD Ryzen 5 (3.1GHz)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER veya AMD Radeon RX 6600 8 GB
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
Açıklanmadı.
Indiana Jones and the Great Circle fiyatı:
|Versiyon
|Platform
|Fiyatı
|Indiana Jones and the Great Circle
|Steam
|42,99 dolar
|Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition
|Steam
|61,99 dolar
|Indiana Jones and the Great Circle
|Xbox
|2.050 TL
|Indiana Jones and the Great Circle Digital Premium Edition
|Xbox
|3.100 TL