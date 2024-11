Bethesda, yaklaşan oyunu Indiana Jones and The Great Circle için bir oynanış videosu yayımladı. İşte 9 Aralık'ta piyasaya sürülecek oyunla ilgili bilmeniz gereken her şey...

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Bethesda, yaklaşmakta olan yeni oyunu Indiana Jones and The Great Circle için oynanış videosu yayımladı. Yayımlanan video, oyunun grafikleriyle de dinamikleriyle de dikkat çekici olacağını gözler önüne seriyor. İlk kez Xbox Games Showcase 2024 etkinlikleri kapsamında tanışma imkânı yakaladığımız Indiana Jones and The Great Circle, tek oyunculu bir yapıya sahip olacak. Dolu dolu bir hikâyeye sahip olacak oyunda, Indiana Jones'un çalınan bir eserin peşine düşmesine yardımcı olacağız. İşte Indiana Jones and The Great Circle için yayımlanan oynanış videosu Bethesda tarafından yapılan açıklamaya göre Indiana Jones and The Great Circle, 9 Aralık'ta PC ve Xbox için yayımlanacak. Gelecek yıl ise PlayStation sürümü oyuncularla buluşacak. Indiana Jones and The Great Circle sistem gereksinimleri: Minimum sistem gereksinimleri: İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7 (3.3GHz) veya AMD Ryzen 5 (3.1GHz)

Intel Core i7 (3.3GHz) veya AMD Ryzen 5 (3.1GHz) Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER veya AMD Radeon RX 6600 8 GB İLGİLİ HABER Oyunun Kendisi Yeterince Delirtmiyormuş Gibi: FC 25'te Hile ve Manipülasyonlar Oyuncuları Bezdirdi Tavsiye edilen sistem gereksinimleri: Açıklanmadı. Indiana Jones and the Great Circle fiyatı: Versiyon Platform Fiyatı Indiana Jones and the Great Circle Steam 42,99 dolar Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition Steam 61,99 dolar Indiana Jones and the Great Circle Xbox 2.050 TL Indiana Jones and the Great Circle Digital Premium Edition Xbox 3.100 TL

