Henüz Call of Duty: Black Ops 4'ün rüzgarı dinmemişken, Infinity Ward'dan hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde yayınladıkları 1.10 güncellemesi ile Black Ops 4'te birçok sorunu ve hatayı gideren Infinity Ward'da işler oldukça yolunda gidiyor. Son oyunla birlikte ciddi bir satış başarısı elde eden firma, hiç beklenmedik bir anda enteresan bir paylaşımda bulundu.

Infinity Ward'ın topluluk yöneticisi Ashton Williams, dün resmi Twitter hesabından bir GIF paylaştı. Statik bir TV görüntüsü üzerinde bir kurukafanın gözlerininin parlayışına şahit oluyoruz.

Elbette kurukafa denilince akla ilk gelen Ghost serisi için bir devam oyunu yapıldığı oluyor. Bununla birlikte tweetin altına gelen hayran mesajlarından, Modern Warfare 4 için de beklentiler olduğunu görüyoruz. Bize sorarsanız bunun bir yeni oyun duyurusu olma ihtimali düşük. Nitekim oyunun heyecanı henüz dinmemişken bu şekilde satışları baltalamak istemeyeceklerdir.