İngiltere'den Türkiye'ye Özel İzinli Uçuşlar Başladı

Mutasyonlu COVID-19 nedeniyle 4 ülkeden gelen uçuşları geçici süreyle durdurma kararı alan Türkiye, İngiltere ve Danimarka'dan özel izinle yolcu alımına başladı. Bu yolcular Türkiye vatandaşı veya Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılar olacak.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ortaya çıkan yeni COVID-19 mutasyonu sonrası pek çok ülke gibi Türkiye'nin de İngiltere'ye uçuşları geçici süreyle askıya aldığını duyurmuştuk. Normal COVID-19'a göre yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olan mutasyonlu virüs, tüm dünyada yeniden korku yaratmıştı. Şimdi de Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar için İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan son açıklamaya göre Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya uçuşlar yapılabilecek, ancak bu ülkelerden Türkiye'ye istisnalar haricinde uçuş izni verilmeyecek. Yapılan açıklamada, "Türkiye'den Birleşik Krallık veya Danimarka'ya seyahat edecek yolcularımız için yolcu kısıtlaması bulunmamakla birlikte, ilgili ülkelerin yolcu kabul kural ve koşulları IATA tarafından sağlanan seyahat sayfasından veya Star Alliance tarafından sağlanan seyahat bilgilendirme sayfasından öğrenilebilir" ifadeleri yer aldı.

PCR testi zorunlu tutulacak

Türkiye, bu iki ülkeden yapılacak sınırlı uçuşlar için bazı kurallar getirdi. Yapılan açıklamaya göre "Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Türkiye'de oturum izni bulunanlar, devlet yetkilileri ve diplomatik personel; Birleşik Krallık / Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı seyahat gerçekleştirebilirler" ifadeleri yer aldı.

Bu kurala uyan kişilerin Türkiye'ye giriş için havalimanına vardıkları anda PCR testi yaptırmasının zorunlu olduğu açıklanırken, "Yapılacak testin ardından, ülkeye giriş yaparak beyan edilen ikamet adresine gidilerek 7 gün izolasyona girilmesi gerekmektedir. 7. günün sonunda yeniden yapılacak PCR testinin negatif çıkması halinde kişisel izolasyon sona erecektir. Pozitif test sonucu alınması halinde filyasyon ekipleri devreye girecek ve durum yakın takibe alınacaktır" denildi.