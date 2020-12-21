Türkiye, COVID-19 Nedeniyle 4 Ülkeden Uçuşları Durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bulaş hızını artıran bir mutasyon geçiren COVID-19 virüsünün ülkemize gelmesini engellemek için İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Son günlerde koronavirüs pandemisiyle ilgili olumlu haberler gelmeye başlamıştı. Özellikle aşıların son aşamaya gelmesiyle pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alınacağı düşünülüyordu. Durumlar olumlu bir şekilde devam ederken İngiltere'den can sıkıcı bir haber geldi. COVID-19'un mutasyona uğradığını duyuran İngiltere, bu yeni mutasyonlu virüslerin yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Yaşanan bu olayın ardından 3 ülkede daha mutasyona uğramış koronavirüse rastlandığı açıklandı. Avrupa'nın geniş çaplı önlem almaya hazırlandığı bu durum karşısında Türkiye'nin ne yapacağı tam olarak bilinmiyordu. Neyse ki kısa süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan beklenen haber geldi.

4 ülkeye uçuşlar geçici süreyle durduruldu

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi açıklama yapmıştı

Fahrettin Koca'nın duyurduğu önlemler dışında kısa süre önce bir açıklama da Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den geldi. Özlü, bu yeni mutasyonların virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olacağını söyledi. Bununla birlikte virüsün hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceğinin de öngörüldüğünü söyleyen Özlü, "Umarım kötü senaryo gerçekleşmez ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 4 ülkede tespit edilen mutasyona uğramış COVID-19 hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Yeni bilgiler paylaşıldıkça bizler de sizleri haberdar edeceğiz.