İngiltere'deki Virüse SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Adı Verildi

İngiltere'yle birlikte 3 ülkede hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan yeni tip Covid-19 virüsü ile ilgili endişeler artmaya devam ediyor. Yeni varyantı inceleme altına alan İngiltere, bu virüse SARS-CoV-2 VUI 202012/01 adını verdiklerini duyurdu.

Aşı uygulamalarına başlanmasıyla birlikte Covid-19’un biteceğine dair umutlar artmaya başlamıştı. Ancak İngiltere, geçtiğimiz günlerde ülkede yeni tip bir virüsün görülmeye başlandığını ve bu virüsün çok daha hızlı yayıldığını dile getirmişti. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, mutasyona uğrayan bu yeni virüsün ülkeye girişini kapatmak için İngiltere bağlantılı uçuşları iptal etti .

İngiltere, çok daha hızlı bir şekilde yayılan bu virüsü inceleme altına aldı. Virüsün yeni varyantına SARS-CoV-2 VUI 202012/01 adını verdiklerini duyurdu. Araştırmalar, virüsün normal Covid-19 ile farklılıklarını ortaya koyacak ve aşıya karşı bir bağışıklık gösterip göstermediğini tespit edecek.

En büyük endişe, virüsün aşıyı etkisiz hale getirmesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, İngiltere’de görülmeye başlanan yeni tip virüs üzerine bir açıklamada bulundu. Balık, İngiltere’deki vaka artışına sebep olan bu virüsün, çok daha hızlı yayılım gösterdiği tespit edilse de hasta edici unsurlarında henüz kesin bir kanıya varılamadığını belirtiyor.

Balık, yeni tip Covid-19 ile ilgili Avrupa Kontrol Merkezi’nde bir rapor yayınlandığını duyurdu. Rapora göre mutasyona uğramış virüsün ismi SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) olarak belirlendi.

Virüsün yeni varyantıyla ilgili henüz kesin net bilgiler yok. Ancak yapılan araştırmalar, ilerleyen zamanlarda VUI 202012/01 virüsünün aşıya bağışıklık gösterip göstermeyeceği ve tedavi yöntemlerine önceki tip ile aynı tepkiyi verip vermeyeceği gibi sorulara yanıt verecek. Virüs ile ilgili en büyük endişelerin arasında, Covid-19 geçiren hastaların bu yeni virüse tekrar yakalanma riski de bulunuyor.

“Aşının işini zorlaştırabilir”

Londra’da viroloji profesörü olan Stuart Neil, bu mutasyonun virüsün ACE-2 ile iletişime girme yeteneğini artırdığını, bu sayede virüslerin daha hızlı çoğalabildiğini dile getirdi. Neil, yeni varyantın aşının işini zorlaştırabileceğini ve bu yüzden sıkı bir şekilde inceleme altına alınması gerektiğini belirtti.