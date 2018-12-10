İngiltere’de Arkeologlar, Bir “Vampir” İskeleti Buldular

Arkeologlar pek çok ilginç şeyi gün yüzüne çıkarıyorlar. Bunlar bazen bir çömlek, bazen bir toka, bazen de atları ve arabasıyla gömülmüş yaşlı bir adam ve ölümünden sonra defalarca mızraklanmış bir adamın iskeleti olabilir.

BBC’nin hazırladığı bir arkeoloji belgeseli sırasında, Doğu Yorkshire’da bulunan kazı alanından çıkanlar hem programcıları, hem de araştırmacıları oldukça şaşırttı.

Pocklington bölgesinde yapılan ve milattan önce 3. yüzyıla, demir çağının yaşandığı döneme ait olan kazı alanında, 17-25 yaşları arasındaki bir adamın iskeleti bulundu. Yapılan incelemede, adamın vücuduna dokuz mızrak saplanmış olduğu ortaya çıktı. Bu mızrakların, adam öldükten sonra saplanmış olması akıllara vampirleri etkisiz hale getirme ritüellerini getiriyor. Sinemada ve edebiyatta sık sık gördüğümüz üzere, vampirlere kazık saplanması oldukça sık kullanılan bir yöntem.

Araştırmacıların bir kısmı ise, iskeletin sahibinin bir savaşçı olduğunu ancak doğal sebeplerden öldüğünü, bunun üzerine “bir savaşçının ölümü”nü hak ettiği için mızraklandığını savunuyor. Savaşta ölenlerin cennete gitmesi, pek çok eski pagan dininde ortak bir özellik.

Bölgede bulunan bir başka mezarda ise, oldukça yaşlı bir adamın kalıntıları ile karşılaşıldı. Bu kalıntılar arasında bir at arabası ile o arabayı çeken atların kalıntıları da yer alıyor. Bu şekilde bir arabanın gömüldüğü mezarlar, İngiltere’de oldukça az görülüyor. Programda yapılan keşif, ülkedeki üçüncü arabalı mezar olma özelliğine sahip.

Programın sunucusu olan Alice Roberts, bu keşiflerin mezarı eşsiz bir hale getirdiğini söylüyor.