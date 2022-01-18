İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi, sosyal medya şirketlerinin, bu platformlarda gerçekleşen dolandırıcılıkları önlemek için yeterince uğraşmadığını düşündüğünü açıkladı.

Dijital dünyanın gelişmesiyle pek çok kötü niyetli kişi, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla insanları dolandırmaya başladı. Artık bu durum Instagram’dan TikTok’a kadar her türlü sosyal medya uygulamasında o kadar yaygınlaştı ki her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasına şahit oluyoruz.

Bazı hükümetler ve sosyal medya şirketleri, zaman zaman sosyal medyadaki güvenliği sağlamak adına yatırımlar ve düzenlemeler ile gündeme geliyor. Bugün İngiliz hükümetinin konu üzerine gerçekleştirdiği toplantıda Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Komisyonu başkanı, sosyal medya şirketlerinin dolandırıcılıkları önlemek için yeterince çalışmadıklarını ifade etti.

“Sosyal medya şirketleri dolandırıcılıkları önlemek için çalışmıyor”

İngiltere DCMS başkanlığı Meta, Twitter, Instagram ve TikTok temsilcileriyle, çevrimiçi güvenlik ve çevrimiçi zararlara ilişkin görüşmeler yaptı. İngiliz Parlemantosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Millletvekili olan Julian Knight, Facebook’un yöneticisi Richard Earley ile görüşmesindeki “Sizin, belirli bir süre boyunca sistematik olarak, kullanıcılarınızın zor durumlarından para kazanmanız bana ve kamuoyuna inanılmaz görünüyor.” sözleriyle dikkat çekti. Knight, popüler sosyal medya uygulamalarını; platformlarda dolandırıcılığı yok etmeye çalışmak, yeterince tepki vermek yerine yasal bir düzenleme beklemekle eleştirdi.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Julian Knight, toplantıda popüler sosyal medya uygulamalarını utanç kaynağı olarak nitelendirdi. Knight, sosyal medya platformlarının uzun yıllardır dolandırıcılıktan para kazandıklarını söyledi. Sosyal medya devlerinin, yıllardır bu sorunun önüne geçmek; dolandırıcıların önünü kesmek için yeteri kadar çalışmadığını belirten başkan Knigt, sosyal medyada gerçekleşen dolandırıcılıklar için şirketlerin İngiliz halkına dolandırıldıkları meblağ kadar geri ödeme yapması gerektiğini belirtti.