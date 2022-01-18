Birleşik Krallık, ‘kartel davranışında’ bulunulduğu gerekçesiyle aralarında Mastercard’ın da olduğu 5 ödeme şirketine 45 milyon dolarlık ceza kesti. Cezanın 42 milyon dolarlık kısmıysa Mastercard’a kesildi.

Birleşik Krallık, bugün aralarında finans devi Mastercard’ın da olduğu beş farklı ödeme şirketine ağır bir ceza kesti. Ülkenin Ödeme Sistemleri Düzenleyicisi (PSR) kurumunun ceza kestiği şirketler, beş şirketin ülkedeki evsizler, istismar mağdurları ve sığınmacılar gibi kişilere ön ödemeli kart sağlıyorlardı. Kesilen cezanın nedeniyse ‘kartel davranışı’ idi.

Yetkili kurum tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu cezanın kesildiği beş ödeme şirketi, yerel yönetimler tarafından ihtiyacı olanlara dağıtılan ön ödeme kartları konusunda birbirlerinin müşterilerini alma konusunda mücadele etmeme konusunda anlaştılar. Yani bu beş şirket, yaptıkları anlaşmayla kendi müşterilerini koruyor ve birbirlerinin müşterileri için rekabet etmiyorlardı.

Toplam 45 milyon dolarlık ceza kesildi:

Rekabet yasasını çiğnediği belirlenen beş şirket, Mastercard, allpay, Advanced Payment Solutions, Prepaid Financial Services ve Sulion şeklindeydi. Kurum, bu beş şirkete toplamda 33 milyon pound, yani yaklaşık 45 milyon dolar ceza kesti. Ceza pastasının en büyük dilimiyse Mastercard’a aitti. Yalnızca Mastercard’a kesilen cezanın miktarı 31,6 milyon pound (yaklaşık 42 milyon dolar) oldu.

PSR başkanı Chris Hemsley, cezalandırma hakkında yaptığı açıklamada “Bu soruşturma ve verdiğimiz önemli cezalar, PSR’nin kartel davranışına sıfır tolerans gösterdiğine dair açık bir mesaj gönderiyor.” ifadelerini kullandı. Hemsley, beş şirket arasındaki anlaşmanın piyasayı nasıl etkilediğini de şu şekilde açıkladı:

“Bu durum özellikle ciddi çünkü yasadışı kartel davranışı, yerel makamlar için daha az rekabet ve seçenek olduğu anlamına geliyordu. Bu, toplumdaki en savunmasız kişiler tarafından kullanılan daha ucuz veya daha kaliteli ürünleri kaçırmış olabilecekleri anlamına gelir.”

Beş şirketin beşi de yasayı çiğnediklerini kabul etti ve PSR ile anlaştı.