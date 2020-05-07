İngiltere'de 77 5G İstasyonuna Saldırı Düzenlendi

Koronavirüsün 5G ile bulaştığı komplo teorisi nedeniyle tedirgin edici tablolar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiltere’de mobil operatörler komplo teorisi nedeniyle bugüne kadar 77 5G istasyonun yakıldığını açıkladı.

Koronavirüsün bütün dünyada yayılmasının ardından koronavirüsün 5G ile yayıldığı söylentisi ortaya çıkmıştı. 5G ile ilgili komplo teorisinin doğru olmadığı uzmanlar tarafından açıklanmasına rağmen bazı ülkelerde 5G istasyonlarına saldırılar gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs nedeniyle binlerce ölümün yaşandığı İngiltere’de komplo teorisinin yayılması ile 5G istasyonlarına yönelik saldırılar tedirgin edici boyutlara vardı. İngiltere’deki dört mobil operatörün oluşturduğu konsorsiyum olan Mobile UK’den nisan ayının ortasında yapılan açıklamayla ülkede 50 5G istasyonuna saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Koronavirüs-5G teorileri, her şeye rağmen yayılmaya devam ediyor

Uzmanların inatçı uyarıları ve Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya ağlarının 5G ile ilgili komplo teorisi içeren paylaşımları izin vermemesine rağmen İngiltere’de 5G istasyonlarına ve mobil operatör çalışanlarına saldırılar devam ediyor.

Mobile UK’den yapılan yeni açıklama ile ülkede saldırıya uğrayan 5G istasyonu sayısının 77’ye yükseldiği belirtildi. Mobile UK’dan yapılan açıklamada saldırıların hızlarının düştüğü ancak hala devam ettiği belirtildi.

5G istasyonlarıyla beraber mobil operatör çalışanları da saldırıya uğruyor

5G istasyonlarına yapılan saldırı ile beraber mobil operatör çalışanları da komplo teorisine inanan insanların saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. İngiltere’de faaliyet gösteren mobil operatörlerden BT’nin CEO’su Philip Jansen, 21 Nisan itibariyle 40 çalışanlarının saldırıya uğradığını açıkladı. Jansen bir BT mühendisinin bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı bir vakayı da olayın boyutlarını anlatmak için gündeme getirdi.

Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var: yeni tip koronavirüs olan SARS-CoV-2, 5G gibi teknolojilerle insanlara bulaşmıyor. Bilim insanlarının çalışmalarının da gösterdiği gibi virüs, hava ve eşyalara dokunma yoluyla insandan insana bulaşıyor. Bu nedenle koronavirüsün 5G ile bulaştığı söylentilerine kulak asmamak gerekiyor.